El baloncesto internacional regresará el Coliseo Roberto Clemente en San Juan.

A partir del 17 de febrero, el recinto albergará a las selecciones masculinas de Islas Vírgenes, Canadá, Cuba, México, Estados Unidos, Bahamas, República Dominicana y Puerto Rico para lo que será la última etapa del proceso clasificatorio para el AmeriCup FIBA 2022. A diferencia de previas ediciones, los equipos deberán seguir unos estrictos protocolos para ser parte del torneo que se jugará bajo un concepto de burbuja en el Coliseo Roberto Clemente. De hecho, las gradas del histórico recinto permanecerán vacías como parte de las medidas de salubridad para prevenir la propagación del virus COVID-19.

“El pasado noviembre, recibí una llamada de FIBA para conocer si Puerto Rico estaba listo para ser sede de la ventana clasificatoria en febrero bajo los protocolos salubristas. Enseguida comencé a averiguar qué tipo de apoyo tendríamos del gobierno y de los auspiciadores privados. A las dos semanas les informé que hay interés, pero FIBA hizo la salvedad de que no serían cuatro equipos, sino ocho porque no había una sede para la ventana del otro grupo. Nos movimos y se está haciendo realidad lo que muchos pensaron imposible por los protocolos”, sostuvo Yum Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Los equipos estarán arribando a la isla por lo menos cinco días antes de que inicie el calendario de juegos para que tanto los jugadores como los respectivos cuerpos técnicos pasen por los procesos de las pruebas para detectar el coronavirus.

“Estarán en tres ‘burbujas’. La primera será en el hotel donde se estarán quedando. Una vez entren los equipos con su personal, no podrán salir, solamente para montarse en el autobús para ir al coliseo”, expuso Ramos. “Seremos bien exigentes. Cualquier persona que abandone el hotel luego de haber entrado no podrá seguir en la competencia. Todo esto es para evitar la propagación del COVID-19”.

Los conjuntos utilizarán el Coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo como centro para las prácticas. Es la segunda burbuja. Y la tercera lo es el Coliseo Roberto Clemente, lugar donde ni la prensa podrá accesar para cubrir los juegos.

El Equipo Nacional boricua ya está entrenando para sus partidos ante México y Bahamas. En la foto, Iván Gandía, quien ya llegó a Puerto Rico para unirse al equipo.

La Selección Nacional de Puerto Rico que ha sido convocada para entrenar de cara a los dos partidos que tendrá en la ventana está compuesto por José Juan Barea, Gian Clavell, Gilberto Clavell, Iván Gandía, Isaiah Piñeiro, Emmanuel Andújar, José Rodríguez, Alexis Colón, Benito Santiago Jr., Isaac Sosa, Devon Collier, Jorge Bryan Díaz, Timajh Parker-Rivera y Chris Ortiz.

Puerto Rico forma parte del Grupo D del clasificatoria. Al momento posee marca de 1-3 empatado con Bahamas en la última posición. Estados Unidos con 4-0 y México con 2-2 completan el grupo. Al AmeriCup 2022 avanzan los tres mejores de cada grupo.

Mientras, el otro grupo enviado a jugar en Puerto Rico lo es el Grupo C. República Dominicana lidera ese grupo con marca de 3-1. Cuba e Islas Vírgenes siguen con récords de 1-2, mientras Canadá posee balance 1-1, esto luego de no jugar en la ventana del pasado noviembre por no recibir permiso de su gobierno para viajar en tiempos de la pandemia.

El combinado boricua enfrentará a México el 19 de febrero y, al día siguiente, a Bahamas. Ambos encuentros comenzarán a las 9:00 p.m. y serán transmitidos por WAPA Deportes.