Los Capitanes de Arecibo anunciaron hoy lunes que sus juegos de postemporada se jugarán en el Coliseo Juan Aubín ‘Bincito’ Cruz Abreu de Manatí.

El anuncio fue hecho en el programa ‘Dugout’ del periodista Pachy Cruz. Tanto la gerencia del equipo como el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, dieron explicaciones del por qué del movimiento, el que parte de los problemas que existen desde hace años con el aire acondicionado del Coliseo Manuel ‘Petaca’ Iguina.

Según explicó la gerencia, la movida se ha convertido en una obligada ante la imposibilidad de que los aires acondicionados de la Petaca puedan ser reparadas a tiempo para albergar con buen servicio a los miles de fanáticos que esperan para la postemporada. Si bien los Capitanes han jugado todo el año con el aire a medias, con la reciente ola de calor que se vive en Puerto Rico y aumento en fanáticos el ambiente en el recinto pudiera no ser adecuado.

Mientras, Ramírez Irizarry explicó en Dugout, que se transmite de lunes a viernes a las 12:00 del mediodía por Radio Once (1120 AM), que el aire no ha podido ser reparado por falta de una pieza del chiller que primero no ha sido fácil de conseguir y tampoco a un precio accesible.

Más allá, el alcalde explicó que el Municipio de Arecibo ya compró un nuevo sistema de aire acondicionado para el recinto pero que el mismo no ha podido comenzar a ser instalado debido a la temporada. El plan es que el Coliseo Manuel ‘Petaca’ Iguina tenga un nuevo sistema de acondicionador del aire para la temporada del 2024.