Arecibo. Transcurrido alrededor de un tercio de la temporada, los Capitanes saben que no han lucido tan dominantes como en campañas anteriores. Por supuesto que pasaron por un periodo en el que era incierto si estarían participando esta temporada, pero lo superaron y tienen casi el mismo equipo que el pasado año.

Por ello, en la gerencia de los Capitanes ya tienen sobre la mesa los planes A, B y C, según dijo el dirigente Tony Ruiz, y el motivo podría tener nombre y apellido: Hassan Whiteside.

El importado de los Piratas de Quebradillas es un centro de 7′0 con agilidad en la pintura que fue líder de rebotes en la NBA en 2017 y dos veces (2016, 2020) líder de tapones en la misma liga. Al momento es líder de rebotes, bloqueos y está segundo en el BSN en puntos anotados, muy cerca de su compañero en los Piratas, Brandon Knight.

Ambos son parte de los factores que tienen a los Piratas como líderes del torneo con 11-3. Un coach del BSN que no quiso ser identificado opinó que, con la llegada de Whiteside a Quebradillas, “el torneo cambio por completo”. Arecibo es tercer en la misma sección de Quebradillas con 7-6. Juegan esta noche ante los Leones en Ponce.

“Uno prepara los equipos de acuerdo a los que tuvieron éxito el año anterior”, dijo Ruiz. “Por ejemplo, los equipos que tuvieron éxito el año anterior fueron San Germán, que dominó a Arecibo y de la manera que lo hizo, y Bayamón. Siempre he dicho que el éxito de Bayamón además del equipo de trabajo y de coaches lo es la influencia que tiene Ysmael Romero. Pone el juego demasiado incómodo”.

Relató que cuando llegó a Arecibo preparó la edición del 2023 de esa manera. Ideó colocar a Willie Rodríguez, Chris Gastón y Devon Collier en la posición de cinco (centro) y buscó refuerzos en las posiciones cuatro (delantero fuerte) y tres (delantero pequeño) para parear los equipos dominantes, que tuvieron menos estatura.

“Pero en el baloncesto globalizado se ha visto que ha mermado eso del hombre grande que va a la pintura que es de fortaleza. Ahora se ve más que hay cinco jugadores que cualquiera puede llevar la bola por el piso y puede meter el tiro largo. El jugador es más híbrido y versátil. Yo me voy con esa tendencia”, dijo.

Admitió que se ha visto el dominio de Quebradillas y entiende que se ha convertido en el equipo a vencer, aunque destacó que van pocos juegos todavía.

Devon Collier ha tenido más minutos de juego bajo la dirección de Tony Ruiz y ante la ausencia por compromisos fuera de Puerto Rico de Chinemelu Elonu. ( BSN / Suministrada )

“Pero definitivamente tenemos ‘plan B’ y ‘plan C’, y no es un secreto que no nos hemos quedado cruzados de brazos. Al contrario, estamos viendo alternativas. Pero yo no voy a cambiar por cambiar. Traeríamos algo que nos ayude a reforzar el equipo que tenemos estructurado”, dejó claro.

Una de las alternativas podría ser Chinemelu Elonu, centro de 6′10 que es reserva de los Capitanes, pero que actualmente juega en Kuwait y lo más pronto que estaría disponible sería para el mes de junio, cuando esté terminando la temporada regular acá.

Así que habría que pensar en otras figuras. Y estas tendrían que ser bien pensadas, pues Ruiz no quiere “cambiar por cambiar”

“Ahora mismo hay varios planes, pero hay que tener mucho cuidado en hacer el cambio, porque hay que preguntarse si uno se prepara para el resto de la liga o para un solo equipo. Esa es la evaluación que uno va haciendo en lo que va de torneo”, sostuvo.

“El BSN se ha visto bien marcado este año porque es un baloncesto bien reñido, bien balanceado. Pero aparte de Quebradillas, San Germán, Bayamón y nosotros nos quedamos iguales. Mayagüez trajo a un hombre grande. Guaynabo empezó con uno”, observó.

“Pero es curioso porque, al momento, somos el equipo que más anota y que más rebotes coge”, dijo Ruiz al referirse a los promedios de puntos anotados y rebotes recuperados, áreas que los Capitanes dominan con 91.3 (empatado con Santurce) y 40.9, respectivamente, hasta antes de los juegos del martes.

“Si no fuera así, tendría que salir corriendo a buscar un cambio, pero lo que tengo me está dando resultados. Así que el maratón no es como se empieza, es cómo se termina. Esto es paso a paso”, finalizó.