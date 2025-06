Kristaps Porzingis sería traspasado de los Celtics de Boston a los Hawks de Atlanta como parte de un canje entre tres equipos que les dará a los Nets de Brooklyn otra selección en la primera ronda del draft de la NBA que se realiza este miércoles, según una persona con conocimiento del acuerdo.

Porzingis iría a los Hawks, mientras que Boston obtendría a Georges Niang y una selección de segunda ronda. Brooklyn recibiría a Terance Mann y la 22da selección, que está en manos de Atlanta, en el draft del miércoles, dijo la persona, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se espera que el intercambio se finalice sino hasta el inicio del nuevo año de la liga, el 6 de julio.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el intercambio, que luego fue mencionado por The Atlanta Journal-Constitution.

El movimiento es el segundo importante de la semana por parte de Boston, después de que el equipo acordó traspasar a Jrue Holiday a Portland. La combinación de esos movimientos aún mantiene a Boston por encima de la línea de impuestos para la próxima temporada, pero fuera del segundo umbral.

Ello daría más flexibilidad a futuro a los Celtics —que estarán sin Jayson Tatum por, al menos, una parte significativa de la próxima temporada debido a una rotura de Aquiles.

Estar por debajo del segundo umbral es importante; una vez superado, ese límite restringe las formas en que los equipos pueden intercambiar o fichar jugadores.

Porzingis —quien, al igual que Holiday, fue parte del equipo que ayudó a Boston a ganar el título de la NBA en 2024— devengará 30.7 millones de dólares la próxima temporada con un contrato que está cerca de expirar. Fue frenado por una enfermedad en la segunda mitad de la pasada campaña, así como en la carrera de playoffs de Boston esta primavera. Pero tiene la intención de jugar por la selección de Letonia en el EuroBasket este verano, lo cual es una buena señal.

“Gracias por todo el apoyo y las preguntas sobre mi salud”, publicó Porzingis en las redes sociales esta semana. “Me he sentido excelente durante todo el receso después de la temporada y espero con ansias un torneo europeo de campeonato, saludable y fuerte.”

Porzingis promedió 19.6 puntos, 6.8 rebotes y 2.1 asistencias en 42 duelos esta temporada.

Los Nets ahora técnicamente tienen cinco selecciones en la primera ronda del miércoles. Ya poseen la 8va, 19na, 26ta y 27ma. Y, esencialmente, estarán eligiendo para los Nets ahora también en el número 22.