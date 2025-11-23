Denver. Russell Westbrook anotó 15 de sus 21 puntos en el último cuarto contra su antiguo equipo, y los Kings de Sacramento se sobrepusieron a 44 puntos de Nikola Jokic para imponerse el sábado 128-123 sobre los Nuggets de Denver, con lo cual cortaron una racha de ocho tropiezos.

Dennis Schroder también sumó 21 puntos por Sacramento, que perdió cada partido de su mala racha por cifras de dos dígitos —el último por 41 puntos en Memphis el jueves por la noche.

Los Kings parecían encaminados a una novena derrota consecutiva después de quedar atrás por 13 unidades en el tercer cuarto, pero se recuperaron para llevarse el último de tres partidos contra Denver esta temporada.

Keegan Murray anotó 19 puntos en su segundo partido tras la cirugía a la que se sometió en la pretemporada en su pulgar izquierdo. DeMar DeRozan añadió 17 unidades, incluyendo una jugada de tres puntos con 12 segundos restantes que definió el duelo.

Fue el segundo partido consecutivo en casa en el que los Nuggets cayeron ante un equipo con una racha prolongada de derrotas. Chicago les propinó su primer revés en casa el lunes por la noche para detener una seguidilla de cinco tropiezos.

Jokic anotó 19 puntos en el último cuarto. Terminó con 13 rebotes y siete asistencias.