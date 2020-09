Anthony Davis recibió el balón en un área profunda del lado izquierdo de la cancha con los Lakers abajo por un punto y con el reloj del partido a punto de expirar.

El tiro tomado para ganar el segundo juego de la final de la Conferencia del Oeste fue realizado prácticamente del mismo punto y con una situación similar a uno que Davis intentó en el último partido que su equipo jugó en marzo pasado antes de que la NBA tuviera que suspender la temporada de manera temporera por causa de la pandemia del coronavirus.

En aquella ocasión, Davis falló aquel tiro y los Lakers cayeron vencidos ante Brooklyn el pasado 10 de marzo por final 104-102, lo que dejó al jugador desanimado por varios días.

Sin embargo, esa no fue la actitud que tuvo LeBron James. Aquel momento le hizo reafirmar lo que ya sabía del jugador estrella que los Lakers adquirieron para jugar a su lado en la NBA.

“No vas a encestar todos los tiros que tomes, pero el tener el valor de hacerlo y vivir con el resultado es lo valioso de la experiencia”, dijo James.

Davis lleva ya suficientes cestas de áreas lejanas al canasto realizadas en la más significativa corrida en una postemporada en su carrera.

Ha sido el jugador dominante de la serie, en la que los Lakers poseen ventaja 2-0 de cara al tercer partido de la misma, en calendario para el martes, por TNT, a las 9:00 p.m.

Davis, quien acumuló 37 puntos en el primer juego de la serie y 31 puntos y nueve rebotes en el segundo, marcó los últimos 10 tantos de los Lakers en la victoria del domingo.

Davis, el primer seleccionado del sorteo de novatos del 2012, llevaba ya bastante tiempo siendo considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA antes de llegar a Los Ángeles mediante un cambio en julio pasado. Ahora bien, una cosa es ser capaz de producir en grande de manera callada en Nueva Orleans, donde lograr un pase a la postemporada es digno de elogio y hace que un jugador sienta que tuvo una gran temporada.

Pero, es otra la realidad cuando se juega con James, para quien terminar una temporada sin un campeonato parece tener el sentido de un año desastroso.

“Siempre he querido competir por campeonatos, y sé que momentos como este vienen con el paquete. Especialmente cuando estás en Los Ángeles, el mercado más grande del baloncesto”, dijo Davis tras la victoria dominical por final 105-103.

“Se que la presión está de nuestro lado, y en especial sobre mí, sobre todo en este primer año y con todo lo que hemos pasado en esta temporada. Y más por estar jugando al lado de LeBron. Sé que él es el jugador que más críticas recibe... más que ningún otro jugador en la historia”.

Así las cosas, Davis dijo que consideró que le falló a su compañero cuando erró el tiro ante Brooklyn, uno en el que James atacó la brecha y le pasó el balón al lado para que tomara el tiro ganador. Davis se quedó con una sonrisa pasmada después de fallar. Con ella tapó todo el desaliento que sentía por dentro.

“LeBron les puede decir. Probablemente estuve como cuatro días diciendo ‘debí haber marcado aquel tiro. Tenía que meter esa pelota’”, dijo Davis. “El me decía ‘tranquilo, tranquilo’”.

Davis nunca en su carrera había marcado un canasto decisivo de un juego en una postemporada y había logrado una gesta así solo una vez en su carrera. Ahora está en una larga lista de estrellas de los Lakers que lo han hecho en juegos de postemporada y que incluye a Kobe Bryant, Jerry West, Elgin Taylor, Derek Fisher y Robert Horry.

“Solo porque su equipo previo no haya sido tan bueno para llegar hasta esta etapa no quiere decir que no es un jugador de ese calibre”, dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel.

El duelo final: Anthony Davis vs Jokic#TiempoDePlayoffs pic.twitter.com/IjmRDZ7WET — NBA Spain (@NBAspain) September 21, 2020

Sin la cesta de Davis, los Nuggets hubieran estado celebrando una victoria gestada desde una amplia desventaja. Venían de estar abajo por 16 puntos y ya antes en la postemporada remontaron desventajas de 15 puntos ante los Clippers y el Jazz de Utah, además de reponerse de desventajas 3-1 en sus dos series previas para avanzar a la final del Oeste.

Así que aunque están abajo, los Nuggets no se sienten así.

“Tuvieron que descansar en una gran tiro de un gran jugador para poder ganarnos”, dijo el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. "Pero mientras seamos capaces de mantenernos en competencia, nos podremos colocar en una posición de poder ganar juegos. "

“Una cosa conozco de mi equipo. Cuando estamos molestos, frustrados, sabemos usar esa energía como motivación para salir a luchar en el próximo juego”, agregó Malone.

Las remontadas de los Nuggets en las anteriores dos series no fueron ante equipos tan buenos como los Lakers, quienes juegan para marca de 10-2 en esta postemporada y suman seis triunfos en línea.

Con James controlando la primera mitad del segundo juego antes de que Davis tomarán las cosas en sus manos en la segunda mitad, los Lakers mostraron un nivel de equipo campeón.

“Cuando los dos están jugando así al mismo tiempo somos prácticamente imparables”, dijo Vogel.