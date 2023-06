Los Indios de Mayagüez tienen que ganar el partido que le resta el miércoles en calendario o arrodillarse a orar desde este lunes para sostener el último puesto de clasificación, el que le disputan los enrachados Leones de Ponce en la recta final del Baloncesto Superior Nacional.

La última semana de calendario regular en el BSN comienza este lunes y cierra el viernes.

Los Piratas de Quebradillas, Atléticos de San Germán y Capitanes de Arecibo están clasificados a la postemporada por la Sección A. Los campeones Vaqueros de Bayamón, los Mets de Guaynabo, los Cangrejeros de Santurce y los Gigantes de Carolina también están clasificados por la Sección B.

Los equipos de Manatí, Fajardo y Humacao están eliminados.

Mayagüez (16-19) y Ponce (14-19) disputan a partir de este lunes la última plaza de clasificación.

Georgie Pacheco y los Indios cierran su temporada regular el miércoles ante Humacao en el Palacio. ( David Villafane/Staff )

Ponce tiene tres juegos en calendario y puede alcanzar o superar a Mayagüez por el último puesto de clasificación. A Mayagüez le queda este miércoles un juego en calendario.

Ponce juega este lunes ante Guaynabo, el martes frente a Fajardo y cierre el jueves contra San Germán. Y tiene poco margen de error. Dos derrotas le eliminan. Un revés le deja solamente en posición de empatar. Tres victorias podrían ser suficientes para avanzar sobre Mayagüez en el cuarto lugar de la Sección A si los Indios pierden su último.

Los Leones, dirigidos por el veterano exentrenador nacional Carlos Morales, suman seis victorias en línea. Juegan perfectos desde el 29 de mayo. En ese periodo, los Leones tienen una victoria ante Mayagüez.

Puede surgir también un panorama de empate entre Mayagüez y Ponce, ambos en marca de 17-19 o 16-20. En todo caso, el empate se definiría por un partido por el último puesto de clasificación y cuarto lugar de la Sección A.

Por lo demás, los equipos clasificados disputan entre ellos algunos puestos de clasificación.

Los Piratas de Quebradillas defienden la primera posición de la Sección A ante los Atléticos de San Germán. ( BSN )

El líder Quebradillas (22-11) de la Sección A no ha asegurado el primer lugar. Se lo disputan los subcampeones Atléticos (20-13). A los dos equipos le restan tres partidos en calendario.

El también lider Bayamón (22-11) en la Sección B tampoco ha asegurado el primer lugar. Guaynabo (20-14) se lo disputa. A Bayamón le restan tres partidos, mientras que a Guaynabo le quedan dos encuentros.

Los terceros lugares en ambas secciones tampoco están aseguradas. Antes de la jornada del lunes pertenecían a Arecibo (17-16) y a Santurce (18-17).

La postemporada se jugará en el formato de cruces entre las secciones A y B, es decir, 1A vs. 4B, 1B vs. 4A, 2A vs 3B y 2B vs. 3A.