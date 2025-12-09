Los Mets de Guaynabo oficializaron este martes su mudanza al Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), tal y como Primera Hora había anticipado.

René Morales, gerente general de los Mets, informó que la franquicia aún está en conversaciones con los municipios de San Juan y Bayamón para llevar a cabo algunos partidos como locales en el Coliseo Roberto Clemente y el Coliseo Rubén Rodríguez, respectivamente.

Este traslado ocurrió a raíz de las remodelaciones que el municipio de Guaynabo estará realizando en el “Quijote” Morales. El alcalde Edward O’Neill indicó que harán la subasta de las remodelaciones en enero del próximo año. Contarán con nuevo tabloncillo, butacas, camerinos y gimnasio.

El Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, durante el Top Ranked Buzzer Beater. ( Suministrada / Buzzer Beater )

Morales explicó, por otro lado, que aún no puede anunciar quienes serán los tres refuerzos del equipo en el venidero torneo, pero aseguró que está en busca de importados que ayuden al cubano Ysmael Romero.

Los Mets recibieron los derechos de Hassan Whiteside el pasado mes de octubre en un cambio con los Cangrejeros por DeMarCus Cousins. Whiteside promedió un doble-doble de 16 puntos y 11.6 rebotes en los 10 juegos que disputó con Santurce en 2025.

Jorge “Jorgito” Rincón asumirá la dirección de los metropolitanos y será asistido por Gerardo “Jerry” Batista y Andrés Torres. Víctor Carattini dejará atrás su etapa como jugador profesional y fungirá como skills coach (entrenador de habilidades), mientras que José Gabriel Ruiz trabajará como coordinador de videos.

Los Mets no lograron clasificar a la postemporada del BSN en la campaña anterior, luego de terminar en el quinto puesto de la Conferencia A con marca de 13-21. La próxima temporada de la “liga más dura” comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que la postemporada arrancará en la segunda semana de julio.