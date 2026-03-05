Los Osos de Manatí anunciaron el jueves la firma del delantero estadounidense Jamil Wilson como refuerzo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Wilson, de 6’7″ de estatura, estará disponible desde el inicio de la campaña para reforzar al conjunto manatieño.

El delantero cuenta con experiencia previa en el BSN, incluyendo su participación con los Osos durante la temporada 2024, cuando promedió 11.8 puntos, 10 rebotes y 2.2 asistencias por partido.

Antes de su regreso a Puerto Rico, Wilson jugó recientemente con los Diablos Rojos en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, donde registró promedios de nueve puntos y 3.5 rebotes.

Según informó la franquicia, el canastero debutará con Manatí el domingo 22 de marzo en el Coliseo Juan Aubin Cruz Abreu.

Los Osos continúan así reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026 del BSN, apostando por un jugador que ya conoce la liga y la organización.