Manatí. Los Osos de Manatí podrán estar hundidos en el sótano de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN), pero no tienen en mente salir de las figuras principales de su núcleo nativo antes de la fecha límite de cambios a la medianoche del lunes, 2 de junio.

Manatí tiene marca de 4-20, y con 10 juegos en agenda de cara al último mes de la temporada regular, sus opciones para clasificar a los playoffs son escasas.

Necesitaría, al menos, ganar los 10 partidos restantes para finalizar con récord de 14-20 y, a su vez, que tanto los Criollos de Caguas (13-11) como los Gigantes de Carolina (11-10) sufran una caída significativa en la recta final. Sin embargo, si Caguas gana solo dos partidos más y Carolina cuatro, los Osos quedarían oficialmente eliminados de la contienda.

Aún así, el dirigente Rafael “Pachy” Cruz aseguró a Primera Hora que la gerencia manatieña no está contemplando traspasos que involucren a canasteros como Alex Morales, Chris Ortiz Jordan Howard e Ismael Yomar Cruz.

“Sé que cuando se acerca la fecha límite de cambios, especialmente para equipos que están así de lejos de la clasificación, piensan que van a tomar decisiones que no son pensadas, pero eso es incorrecto. Nosotros estamos tranquilos con los muchachos que están acá. Tenemos un sentido de urgencia porque sabemos que tenemos que ganar juegos. Estamos enfocados en mejorar cada día y crear una cultura diferente”, expresó Cruz después de la derrota del miércoles en la noche ante los Atléticos de San Germán.

“Lo que es Alex Morales, Chris Ortiz, Jordan Howard y Yomar Cruz son jugadores que no están en el mercado de cambios. Ellos son Osos. No nos han salido las cosas como queremos, pero están muy comprometidos con el equipo, al igual que nosotros con ellos”, abundó.

Ismael “Yomar” Cruz, de los Osos de Manatí. ( BSN / José Santana )

Cruz es el mejor anotador de los Osos con un promedio de 19.7 puntos por juego, pero una lesión en la rodilla sufrida el 29 de abril lo mantuvo fuera de acción hasta su regreso el miércoles en la noche, en la derrota ante los Atléticos de San Germán.

Howard, por su parte, ha tenido mayor protagonismo bajo la dirección de Cruz y acumula una media de 18.5 unidades. Morales registra 16.8 tantos, 6.9 rebotes y 4.9 asistencias por cotejo. Mientras que Ortiz ha tenido su rendimiento más bajo desde que la franquicia se mudó a la “Atenas de Puerto Rico” en 2023 al promediar 11.4 puntos por encuentro. Este último visitó el quirófano hace unos meses por una lesión en el bíceps que sufrió durante la pasada final del BSN.

“Nosotros creemos en este núcleo, independientemente de cómo estemos ahora mismo. Ese es nuestro núcleo y creemos en ellos. Hay piezas que nos faltan, como refuerzos y nativos que siguen en el exterior”, afirmó el técnico de los Osos.

Dándole su espacio a Jhivvan

Dos jugadores nativos que todavía no se han reportado a Manatí son Ethan Thompson, quien firmó en febrero un contrato de dos vías con el Magic de Orlando, mientras que Jhivvan Jackson continúa militando en Alemania con el club Würzburg Baskets. De hecho, Jackson y su equipo avanzaron el miércoles a las semifinales del torneo alemán.

Cruz informó que se han mantenido en comunicación con Jackson, pero le han dado su espacio durante la postemporada.

Tras la renuncia de Flor Meléndez, abuelo de Jhivvan, como gerente general de los Osos, surgieron especulaciones sobre el compromiso del joven armador con la organización. No obstante, el entrenador entiende que aún existe un compromiso mutuo entre ambas partes.

“Siempre ha habido comunicación con Jhivvan. Al momento no he recibido noticias de que no está comprometido con los Osos, siempre ha habido comunicación y todo ha sido positivo. Cuando tú estás a unos juegos de quedar campeón, uno trata de evitar distracciones, por lo que nosotros queremos darle su espacio. Cuando gane el campeonato y disfrute, pues hablaremos con él”, explicó Cruz.

Jhivvan Jackson ( Würzburg Baskets )

Jackson, de 26 años, fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) y Jugador Ofensivo del Año de la easyCredit Basketball Bundesliga. Promedió 18.6 puntos, 4.5 asistencias y 3.9 rebotes en la fase regular de la competencia alemana.

En la final 2024 del BSN, anotó 18.5 unidades en los primeros seis partidos.

Cruz también confirmó que Norris Cole no regresará a las filas de Manatí por una lesión en el tobillo, que se agravó el 4 de mayo en un juego contra los Vaqueros de Bayamón.