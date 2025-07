A solo dos días de que Emmanuel Mudiay fuera nombrado Jugador Más Valioso del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Piratas de Quebradillas dejarán la celebración a un lado para recibir este jueves a los Leones de Ponce en el Coliseo Raymond Dalmau.

Quebradillas y Ponce protagonizarán el primer juego de las semifinales de la Conferencia B. Se verán las caras por primera vez en la postemporada del BSN desde que disputaron el campeonato en la final de 2013.

Ese año los Piratas de Carlos Calcaño acabaron con una sequía de campeonatos de 34 años. Aunque volvieron a ganar en 2017, no han tenido suerte en los últimos años.

Y es que los corsarios no han logrado avanzar de los cuartos de final desde el 2020. Sin embargo, esta temporada parece que tienen opciones reales tras terminar en la segunda posición de la Conferencia B con marca de 20-14.

“Avanzar a las semifinales es una de las metas principales de nosotros desde el principio. Siempre tuvimos la mira en el primero o segundo lugar de la conferencia y lo pudimos cumplir gracias al trabajo de todos. Pero nuestra prioridad principal es poder pasar a la segunda ronda en este nuevo formato y nos hemos preparado muy bien”, dijo Jaime Parés, gerente general de los Piratas, a Primera Hora .

Sin embargo, Quebradillas tuvo que superar momentos turbulentos para llegar hasta aquí. La repentina renuncia de Juan Cardona en el tramo final de la serie regular sacudió a la franquicia desde la gerencia hasta el camerino. Pero el asistente italiano Dante Calabria, acompañado por el otrora canastero Ángel Daniel Vassallo, asumió la dirección y el barco se mantuvo a flote al asegurar su espacio en los playoffs.

Juan Cardona, exdirigente de los Piratas de Quebradillas. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

“Quizá esto suene un poco chocante y sea un poco difícil de leer, pero nadie es indispensable. Aquí todas las piezas son importantes, pero cuando una haga falta o no está haciendo el trabajo va a venir un rescatador. De eso es lo que se trata esta organización y el tipo de jugadores que tenemos”, señaló Parés acerca de la forma que han manejado la salida del ahora técnico de los Capitanes de Arecibo.

El gerente general también informó que no contarán con Phillip Wheeler durante los cuartos de final ante los Leones debido a que partió el miércoles a Estados Unidos para reportarse a los Pacers de Indiana de cara la Liga de Verano de la NBA. Wheeler es una de las principales figuras de la escuadra de Guajataca y había anotado más de 30 puntos en dos ocasiones en las últimas jornadas.

De acuerdo con Parés, los Piratas tenían conocimiento de que el alero de 23 años había recibido invitaciones de varias franquicias para la Liga de Verano de la NBA, por lo que se prepararon para este escenario desde hace mucho.

“Ya nosotros teníamos conocimiento de eso desde bien temprano en la temporada. Esas son cosas que han pasado en temporadas pasadas. Con la temporada que tuvo en la G-League y el contrato que firmó con Filadelfia, ya nosotros sabíamos que tenía varios acercamientos, pero el de mayor peso fue el de los subcampeones de la NBA”, explicó el gerente general.

“Siempre es una baja, pero nosotros tenemos unos jugadores que entendemos que pueden cumplir con esas responsabilidades. No tenemos ninguna lesión y tenemos a todos los jugadores disponibles. Tanto Tyquan Rolón, Carlos Emory y Gian Clavell son jugadores que quizá han salido del banco, pero con las incorporaciones que próximamente anunciaremos entendemos que vamos a estar cubiertos”, abundó.

Según ha trascendido en las redes sociales, Quebradillas estaría sustituyendo al importado A.J. John Jr. con el alero de raíces estadounidenses e italianas Grant Basile. No obstante, el equipo aún no ha hecho el anuncio oficial y Parés optó por no confirmar su integración.

Carlos Rivera podría dirigir en el primer juego

Los Leones, por su parte, llegan a esta serie de la mano de Fernando Casablanca, quien tomó las riendas del quinteto tras Carlos Rivera sufrir un percance de salud. Rivera no ha dirigido a Ponce desde el 13 de junio, pero existe la posibilidad de que vuelva a las líneas este jueves, aseguró el apoderado Gerardo “Jerry” Misla a este medio.

“Carlos está bien. Tiene que seguir con sus seguimientos, pero poco a poco se está integrando. Él decidirá si vuelve para el primer juego. Es una decisión que le toca a él, pero creo que puede ser que dirija en Quebradillas”, indicó Misla.

El dirigente Carlos Rivera, junto a su hijo menor Tiago, durante el partido de los Leones de Ponce contra los Vaquero de Bayamón el pasado sábado en el Auditorio Juan "Pachín" Vicens. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Bajo la dirección de Casablanca, los melenudos no solo clasificaron a los playoffs del BSN, sino que también aseguraron el tercer puesto de la Conferencia B. Pero ahora tienen frente a ellos el reto que representan los Piratas y Mudiay, líder del torneo en anotación con un promedio de 23.6 puntos por juego.

“Mudiay es un gran jugador, pero a la hora de la verdad es cinco contra cinco. Parar a un gran jugador como Mudiay no es real. Tú lo que tienes que tratar es de hacérselo lo más complicado posible. Él siempre va a meter sus puntos. A la hora de la verdad hay que ganar, así sea por uno”, opinó el apoderado.

A diferencia de Quebradillas, los Leones vienen de dar la sorpresa con su clasificación a las semifinales en el torneo anterior. Para llegar hasta ahí, sacaron del camino a los Indios de Mayagüez, los Cangrejeros de Santurce y los Mets de Guaynabo. Su meta es superar esa actuación.

La serie particular entre los Leones y los Piratas terminó empate 2-2.