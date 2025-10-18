El resultado más importante para los Spurs de San Antonio en las primeras semanas de esta temporada de la NBA probablemente llegará el 4 de noviembre.

Y el equipo ni siquiera tiene un partido ese día.

Los votantes del condado de Bexar, Texas, estarán pronto en las urnas —la votación anticipada comienza el lunes y se extiende hasta el 31 de octubre, mientras que el día de las elecciones es el 4 de noviembre— a fin de decidir si los funcionarios del condado tienen autorización para comprometer no más de $311 millones en lo que se llaman impuestos de espectáculos públicos con el objetivo de ayudar a la construcción de un nuevo estadio multipropósito que será la casa de los Spurs.

Si se aprueba, los Spurs dijeron que comprometerán al menos $500 millones para la construcción, además de cubrir todos los sobrecostos —que podrían ser significativos— e insistir en que se realizaría otra obra privada de $1,400 millones alrededor del nuevo estadio. También pagarían alquiler en el nuevo estadio, compensando una parte importante de lo que sería una contribución de $489 millones de la ciudad.

“Mi verdad, y nuestra verdad, es que no hay un Plan B. Este es nuestro enfoque. Estamos muy optimistas. y confiados. No habríamos comprometido tanto dinero a este estadio y a su alrededor si realmente no creyéramos en nuestros corazones y nuestras mentes que esto es lo correcto para los Spurs y para la comunidad”, afirmó Peter J. Holt, presidente de Spurs Sports and Entertainment.

El argumento de los Spurs en apoyo a lo que está en las boletas como la Proposición B es simple: los impuestos de lugar son pagados principalmente por visitantes al área a través de cosas como sus facturas de hotel y alquiler de autos, no causarán ningún aumento en los impuestos a la propiedad para los residentes y, por ley estatal, solo pueden gastarse en cosas como estadios.

Hay una considerable oposición al plan de los Spurs.

La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, ha dicho a menudo que quiere más análisis sobre todos los aspectos del plan, incluyendo cuál sería la contribución de la ciudad hacia el proyecto. Hay grupos de ciudadanos que se pronuncian en contra del uso de dinero público para cualquier empresa privada, aunque no hay un mecanismo para que los dólares del impuesto de espectáculos públicos se utilicen en otra cosa.

Una encuesta publicada esta semana por UT San Antonio muestra que alrededor del 40% de los votantes apoyan el plan del estadio. Aproximadamente el 46% está en contra y alrededor del 14% indecisos. Una proposición separada, para dedicar alrededor de $191 millones a la expansión del San Antonio Stock Show and Rodeo, tiene alrededor del 44% de apoyo con el 41% en contra.

Todo es parte de un plan llamado Proyecto Marvel, que básicamente crearía un nuevo distrito deportivo y de espectáculos en el centro de San Antonio. Ese concepto tiene alrededor del 45% de apoyo y el 40% en contra.

Sumando todo, cada indicio apunta a que esta votación será cerrada.