Arecibo. Sin el dirigente Christian Dalmau, los Vaqueros de Bayamón se vistieron de “pillos” el miércoles al evitar que los Capitanes de Arecibo clasificaran a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), tras salir victoriosos, 79-76, del Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

Dalmau salió del último juego de la temporada regular de Bayamón, luego de cometer dos faltas técnicas en los momentos culminantes del primer parcial. Fue su primera expulsión en lo que va del torneo.

“Por dos técnicas sin decir nada. La verdad es que estoy bien sorprendido con las dos técnicas que me cantaron. Por pedir que pitaran de la misma manera en ambos lados. Esa fue mi reacción. Inclusive, salí de la línea muy tranquilo. Fue una decisión de ellos (los árbitros), pero yo estoy muy tranquilo porque sé que me mantuve siempre en mi lugar y nunca falté el respeto”, dijo Dalmau a Primera Hora después del partido.

“Es la primera vez que me pasa algo así”, agregó.

Aun así, los Vaqueros concluyeron la fase regular con el pie derecho e irán a la postemporada con un récord de 24-10, el mejor del torneo en general. Esto a un año de finalizar en el sótano con marca de 10-24.

Bayamón se medirá en los cuartos de final a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en una serie al mejor en siete partidos.

“Queríamos terminar ganando. No queríamos perder tres juegos corridos, aunque estamos jugando con los reservas descansando a los refuerzos. Queríamos terminar con una buena nota y hoy fue un buen juego. Larry y Jorgito (Rincón) hicieron un trabajo excelente. En esa parte no me preocupo porque sé que tengo unos excelentes coaches y los muchachos hicieron el trabajo, especialmente los nativos”, repasó el técnico de Bayamón sobre el último encuentro de la fase regular.

Los Capitanes, por su parte, cayeron a 16-16 y fueron desplazados a la cuarta posición de la Conferencia B por los Leones de Ponce. De haber derrotado a los máximos campeones, el quinteto de la Villa del Capitán Correa hubiese ponchado su boleto a los playoffs.

Arecibo necesita ahora una victoria en uno de sus últimos dos compromisos de la temporada. Visitan el sábado a los Santeros de Aguada y reciben el lunes a los Atléticos de San Germán en el “Petaca” Iguina.

La ofensiva de los Vaqueros fue liderada por Stephen Thompson Jr., quien anotó 20 puntos y atrapó siete rebotes. En causa perdida, Brandon Knight registró 27 unidades, incluyendo tres triples, y siete asistencias.

Arecibo abrió el marcador con una güira de Víctor Liz, pero Bayamón respondió con un avance de siete puntos para tomar control del encuentro, restando 7:26 minutos en el reloj. Los Vaqueros trataron de alejarse, pero los Capitanes redujeron el margen a dos unidades (15-13) con un triple de Knight, cuando quedaban 2:28 minutos del primer parcial.

A pesar de esto, los líderes de la Conferencia A se aferraron a la ventaja, pero su dirigente Christian Dalmau fue expulsado después de cometer dos faltas técnicas en la conclusión del primer periodo. Bayamón se dirigió al segundo periodo arriba en el marcador, 20-17.

Con Dalmau fuera, el asistente Larry Ayuso asumió la dirección de los Vaqueros por el resto del partido. El quinteto de la Villa del Capitán Correa tomó momentáneamente una ventaja de 27-25 con dos tiradas libres de Knight, restando 5:03 minutos de la primera mitad.

De inmediato, Bayamón le dio vuelta al marcador con un tiro a larga distancia de Raymond Cintrón, un excapitán. Los Vaqueros no volvieron a perder la delantera y se fueron al descanso al frente por 40-36.

La escuadra de Juan Cardona no se quitó y volvió a igualar el marcador, 44-44, con una güira de Liz, cuando quedaban 6:47 minutos del tercer episodio. Ambos equipos procedieron a intercambiar canastos, pero los máximos campeones se despegaron con un triple y una cesta a media distancia de Thompson Jr.

Los Vaqueros cerraron el tercer parcial con otro tiro detrás del arco, esta vez del novato Javier Ezquerra, para despegarse por siete puntos (61-54) de cara al último periodo.

Bayamón llegó a irse arriba por 67-58 en el cuarto episodio tras un canasto de Luis “Pelacoco” Hernández con 6:18 minutos en el reloj. A sabiendas de que la clasificación estaba en juego, Arecibo trató de remontar con un avance de siete puntos que los acercó, 67-65, cuando quedaban 4:27 minutos por jugar. Pero Hernández volvió a hacer de las suyas con dos canastos consecutivos y los Vaqueros resistieron el empuje de los Vaqueros.

El conjunto bayamónes selló su última victoria de la temporada regular con un donqueo en transición de Renaldo Balkman, que los puso al frente por cinco tantos con 54 segundos del tiempo reglamentario.