Los Ángeles. Luka Doncic tuvo 51 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias, LeBron James agregó 18 puntos en su regreso después de perderse tres partidos por lesiones y los Lakers de Los Ángeles utilizaron un fuerte tercer cuarto para derrotar a los Bulls de Chicago 142-130 el jueves por la noche.

Doncic anotó 50 puntos por primera vez como Laker tras el blockbuster trade que lo envió de Dallas a Los Ángeles en febrero de 2025. Fue el decimotercer partido de 40 puntos de Doncic en 82 apariciones con Los Ángeles, colocándose noveno en la historia de la franquicia.

Austin Reaves aportó 30 puntos, Deandre Ayton logró 23 puntos y 10 rebotes para su 20º doble-doble de la temporada, y la racha de cuatro victorias de los Lakers es la más larga desde que encadenaron siete seguidas del 14 al 30 de noviembre.

Los Ángeles adelanta a los inactivos Houston Rockets y se coloca tercero en la Conferencia Oeste.

Josh Giddey anotó 27 puntos y Matas Buzelis 22 para los Bulls, que han alternado victorias y derrotas en los últimos seis partidos tras 11 derrotas consecutivas en febrero.

James empezó flojo después de haber estado de baja por una contusión en la cadera derecha y artritis en el pie izquierdo, consiguiendo sus únicos puntos de la primera mitad con una bandeja y un tiro libre para una jugada de tres puntos a falta de 54 segundos. La secuencia despertó a James, de 41 años, que encestó sus cinco tiros de campo en el tercer cuarto para acabar con 11 puntos en ese periodo.

Giddey y Buzelis se combinaron para hacer 10 de 20 desde la distancia de 3 puntos, encontrando su tiro en el segundo cuarto y manteniendo a los Bulls a distancia de ataque durante la mayor parte del partido. Chicago terminó con 15 de 36 desde el perímetro.

