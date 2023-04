Arecibo. No ha sido un comienzo de campaña ‘normal’ para José ‘Money’ Rodríguez, y el primero en admitirlo lo es el canastero de los Atléticos de San Germán.

El escolta fue parte integral del subcampeonato conquistado por el Monstruo Anaranjado en el 2022, y está consciente de que si el equipo quiere regresar a la final, él tiene que frotarse las manos más a menudo al hacer su particular celebración tras un canasto de tres puntos.

Rodríguez aclaró que no está lesionado ni sufre de molestia alguna, y dijo que “en el juego de baloncesto necesitas tener la mente libre, jugar tu juego sin presión, y creo que me estaba metiendo muchas cosas en la mente, cosas que yo no puedo controlar”.

“Trabajé bien duro este offseason. Tenía mucha presión después de la final del año pasado. Así que creo que tenía todo eso encima. Hablé con mi dirigente (Eddie Casiano) y me dijo que fuese yo, que fuese pa’ encima. Que fuese agresivo y me disfrutara del juego. Y eso es lo que estamos haciendo”, manifestó el jugador nacido en Nueva York.

Desde la campaña del 2019 con los Brujos de Guayama, Rodríguez ha promediado sobre 10 puntos por encuentro. En 2020 con Guayama promedió 18.6 puntos y 59% en tiros de campos. En 2022 acumuló 13.8 puntos y 55% de campo.

Este año tiene promedios de 7.82 y 39%. Aunque el sábado acumuló 21 puntos y ocho rebotes en la victoria sobre los Gigantes de Carolina, una buena señal de que estaba engranando en la ofensiva anaranjada, el miércoles aportó solo nueve puntos en el aparatoso revés ante los Capitanes en la Petaca Iguina.

“El baloncesto es un ritmo. Tienes que caer en ritmo y tener la confianza en la cancha. Siempre tengo la confianza. Tal vez estaba dudando un poco, pero estos días he estado hablando con gente que me han repetido que me disfrute el juego y que vuelva a ser yo. Y eso es lo que estamos haciendo”, sostuvo Rodríguez.

“Es como una mezcla de cosas personales y cosas dentro de la cancha. Algo que me estaba pasando antes de la temporada y al principio de la temporada en mi vida personal”, especificó. “Y luego… cosas del juego... querer demostrarle a los fanáticos que uno puede… querer jugar un juego perfecto…regresar tras la final que tuvimos. Esas son cosas que pasan. Todo está en arreglar tu mente. Tener las cosas claras y hacer lo que tú sabes hacer”.

“San Germán necesita a todo el mundo. Yo soy uno de los capitanes del equipo. Yo tuve un gran papel el año pasado y lo queremos repetir. Por lo que para tener el equipo que queremos tener, yo tengo que hacer ni trabajo”, dijo un confiado Rodríguez para terminar.