Salt Lake City. Chet Holmgren y Jalen Williams anotaron 25 puntos cada uno y el campeón defensor Thunder de Oklahoma City mejoró a 23-1 con su victoria consecutiva número 15, aplastando la noche del domingo 131-101 al Jazz de Utah.

Holmgren añadió nueve rebotes, y Williams tuvo ocho asistencias. Aaron Wiggins anotó 19 puntos, mientras que Branden Carlson logró un máximo de la temporada con 13 puntos.

Oklahoma City lanzó con un 58% de efectividad desde el campo y encestó 21 triples. El Thunder anotó 27 puntos a partir de 17 pérdidas de balón de Utah.

Kyle Filipkowski lideró al Jazz con 21 puntos y diez rebotes. Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks añadieron 20 puntos cada uno. Clayton tuvo nueve asistencias.

Ambos equipos jugaron sin sus máximos anotadores. La estrella del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, estuvo fuera debido a bursitis en el codo izquierdo. Lauri Markkanen de Utah no jugó por una enfermedad no revelada.

El Jazz ha permitido 86 puntos en los primeros cuartos de sus últimos dos juegos.

Oklahoma City mantuvo una ventaja de dos dígitos durante los últimos tres cuartos, liderando por 42 puntos en la segunda mitad.

James anota triple, suma 29 y Doncic logra triple-doble en victoria de Lakers sobre 76ers

LeBron James encestó un triple decisivo en los últimos momentos y anotó 29 puntos, Luka Doncic logró un triple-doble y los Lakers de Los Ángeles vencieron la noche del domingo 112-108 a los 76ers de Filadelfia.

Joel Embiid, quien tuvo una noche terrible para los 76ers, encestó un tiro de 18 pies que empató el marcador a 105. James respondió inmediatamente con un triple a falta de 1:12 para el final para tomar la delantera y añadió un tiro de 20 pies en la siguiente posesión para poner el marcador 110-105.

Doncic terminó con 31 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias.

Tyrese Maxey lideró a Filadelfia con 28 puntos. Embiid falló 17 de 21 tiros y anotó 16 puntos.

Doncic, el líder anotador de la NBA, se perdió los dos últimos partidos mientras viajaba a Eslovenia, donde su prometida dio a luz a su hija. James se ausentó el viernes por la noche contra Boston debido a una ciática, que lo mantuvo fuera de juego durante los primeros 14 partidos de esta temporada, y artritis en la articulación del pie izquierdo.

Embiid ha lidiado con varias lesiones de rodilla esta temporada, pero no estaba dispuesto a perderse este partido contra James, su compañero de medalla de oro en los Juegos de París 2024, y los Lakers. Embiid falló diez de 11 tiros en la primera mitad, pero estuvo seis de seis desde la línea de tiros libres.

Podziemski anota 21 y Warriors vencen 123-91 a Bulls en la séptima derrota al hilo de Chicago

Brandin Podziemski anotó 21 puntos saliendo de la banca, Jimmy Butler sumó 19 unidades en su regreso a la alineación y los Warriors de Golden State, mermados por las lesiones, vencieron 123-91 a los Bulls de Chicago el domingo por la noche para extender la racha de derrotas más larga activa en la NBA.

Los Bulls han perdido siete seguidos, su mayor cantidad desde una seguidilla de ocho descalabros en la temporada 2019-20.

Quinten Post también anotó 19 tantos para los Warriors.

Golden State lanzó 22 de 47 desde más allá del arco con siete jugadores conectando desde larga distancia. Post y Podziemski encestaron cinco triples cada uno.

Josh Giddey anotó 18 puntos y Matas Buzelis agregó 16 para los Bulls, que lanzaron un 36% desde el campo y fueron superados en rebotes 51-38.

Los Warriors mantuvieron a un oponente por debajo de los 100 puntos por tercer juego consecutivo y limitaron a Chicago a su menor cantidad de puntos en un juego esta temporada.

Butler comenzó después de perderse dos juegos (rodilla izquierda), pero Golden State siguió sin Stephen Curry, Draymond Green y Al Horford. El entrenador Steve Kerr dijo que el trío podría regresar el viernes contra Minnesota.

Murray anota 34 puntos y los Nuggets vencen 115-106 a los Hornets

Jamal Murray anotó 34 puntos, Nikola Jokic terminó con 28 unidades, 11 asistencias y nueve rebotes, y los Nuggets de Denver se mantuvieron firmes para derrotar a los Hornets de Charlotte 115-106 el domingo por la noche, extendiendo su récord de franquicia a una racha de diez victorias consecutivas como visitantes.

Tim Hardaway Jr. sumó 14 tantos desde la banca para los Nuggets (17-6), quienes están teniendo el mejor inicio de temporada en la historia de la franquicia.

Miles Bridges terminó con 24 puntos mientras que Brandon Miller añadió 16 para los Hornets, quienes jugaron sin seis jugadores debido a lesiones, incluyendo a sus dos principales bases, LaMelo Ball y Collin Sexton. El novato Liam McNeeley aportó desde la banca con un máximo de carrera de 13 puntos para los Hornets, acertando cuatro de cinco tiros desde la línea de tres puntos.

Murray, quien había anotado 52 puntos con diez triples en la victoria de la semana pasada 135-120 sobre Indiana, explotó con 23 unidades en el primer cuarto el domingo, pero los Nuggets aún estaban detrás 58-57 al medio tiempo.

Todo cambió en la segunda mitad cuando Jokic comenzó a tomar el control, usando su versatilidad para anotar y crear oportunidades para sus compañeros.

Los Nuggets construyeron una ventaja de 13 puntos en el cuarto período, pero los Hornets (7-17) se acercaron a siete después de que Miller encestara un triple desde el ala más el tiro libre adicional para reducir la ventaja a siete. Sin embargo, los Hornets no pudieron aprovechar ese impulso.

Murray terminó el juego con 14 de 25 en tiros de campo y no fue un factor importante en la segunda mitad con solo nueve puntos.