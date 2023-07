Bayamón. Un cabizbajo, decepcionado y agotado Nelson Colón no pudo ofrecer una explicación lógica para la debacle de los Vaqueros de Bayamón en el tercer partido de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Gigantes de Carolina salieron del Coliseo Rubén Rodríguez con un amplio triunfo 86-66 para tomar la delantera 2-1.

“No llegamos a conectar. Crédito a Carolina que se prepare, jugó muy bien. No salimos con energías, sin cohesion y no pudimos responder temprano”, fue la primera reacción de Colón después del encuentro.

Para los Vaqueros fue la segunda derrota en el Rancho durante la final. Su única victoria ocurrió en el Coliseo Guillermo Angulo, hogar de los Gigantes.

PUBLICIDAD

“Es difícil aceptar como competidores y los planes que teníamos, pero el baloncesto es así. Creo que la desorganización viene de la desesperación, caer atrás, dejamos de mover la bola. Carolina aprovechó, hizo lo que tenía que hacer”, dijo el dirigente vaquero. “Muy pocas cosas no salieron bien”.

Colón no ocultó la frustración que experimentó por el resultado.

“No entiendo qué estaba en nuestras mentes, qué nos pasó. No sé como cambiaron tantas cosas en tan poco tiempo, pero el baloncesto es así. No poder liderar al grupo, llevarlo a jugar de la manera como quería, fue una frustración para mi y para ellos porque los conozco. Tienen mucho orgullo y compromiso, pero jugar bien es una decisión, mantener la calma es una decisión. Fue total desesperación”, sostuvo.

Para el dirigente, lo primordial es dejar atrás lo que ocurrió la noche del sábado y mirar hacia el cuatro partido que será el lunes en Carolina.

“Tenemos que botar el golpe. Queda serie. No nos vamos a quitar, ni bajar la cabeza. Aceptamos este golpe. Cuando eres el campeón de van a golpear y hay que aprender a levantarse. El domingo hay práctica, el lunes hay otro juego y nos toca cambiar esto en 48 horas, subir la moral y tartar de tener un buen juego en Carolina”, concluyó Colón.