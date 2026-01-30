Dallas. Nikola Jokic figura como dudoso en el parte de lesiones para el partido del viernes por la noche contra los Clippers de Los Angeles, lo que abre la posibilidad de que el pívot de los Nuggets de Denver juegue por primera vez desde que sufrió una lesión de rodilla el 29 de diciembre.

Jokic se ha perdido 16 partidos desde que salió cojeando de la pista justo antes del descanso en Miami. Se le diagnosticó una hiperextensión de la rodilla izquierda, y los Nuggets dijeron en ese momento que el tres veces MVP de la NBA sería reevaluado en cuatro semanas. ESPN informó por primera vez del plan para que Jokic jugara el viernes.

La lesión de rodilla interrumpió una de las mejores temporadas de Jokic. Está promediando 29,6 puntos, 12.2 rebotes y 11 asistencias, al tiempo que lanza el mejor 43.5% desde la línea de 3 puntos de su carrera.

Su regreso el viernes le ayudaría a seguir optando a los principales premios individuales de la NBA esta temporada. En caso de jugar todos los partidos restantes, terminaría con 66. Necesita participar en 65 de los 82 partidos de Denver para poder optar a la mayoría de premios, como el MVP y el All-NBA.

Jokic, de 30 años, ha terminado primero o segundo en la votación del MVP en cada una de las últimas cinco temporadas.

Jokic se lesionó contra los Heat cuando su compañero Spencer Jones le pisó el pie izquierdo. El pívot serbio cayó al suelo y se agarró la rodilla antes de irse cojeando a los vestuarios.

Denver ha ido 10-6 en su ausencia.

El regreso de Jokic sería un impulso para un equipo de los Nuggets que acaba de de perder a Aaron Gordon después de que el alero de altos vuelos se volviera a lesionar el tendón de la corva derecha. Se espera que Gordon esté de baja al menos un mes. Christian Braun (tobillo izquierdo) y Cameron Johnson (rodilla derecha) siguen de baja.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.