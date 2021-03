Charlotte. El armador novato LaMelo Ball se sometió el martes a una cirugía que resultó exitosa, para corregir una fractura en la muñeca derecha, informaron los Hornets.

La muñeca de Ball permanecerá inmovilizada, y se le evaluará de nueva cuenta en cuatro semanas, de acuerdo con un comunicado del equipo. Los Hornets informaron que, en ese plazo, difundirán información actualizada.

Sin embargo, una fuente cercana a la situación dijo el lunes a The Associated Press que Ball se perdería el resto de la temporada. Esa fuente solicitó permanecer anónima, en vista de que el equipo no ha emitido una fecha tentativa para el retorno del jugador.

La intervención quirúrgica se realizó en el Hospital de Cirugía Especial de la ciudad de Nueva York, por parte de la doctora Michelle Carlson.

La temporada regular de los Hornets concluye el 16 de mayo.

Ball sufrió la lesión durante el partido del 20 de marzo, una derrota frente a los Clippers.

El base, tercera selección general en el draft de la NBA, se destacaba en su campaña de novato, con promedios de 15.9 puntos, 5.9 rebotes, 6.1 asistencias y 1.59 robos en 41 encuentros. Entre los novatos, Ball es primero en asistencias y robos, segundo en puntos y comparte el segundo sitio de rebotes.

En enero y febrero, fue nombrado el Novato del Mes en la Conferencia Este.