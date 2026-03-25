Camden, Nueva Jersey. Paul George evitó entrar en detalles sobre su fallida prueba antidrogas que le valió una suspensión de 25 partidos, pero afirma que está mental y físicamente listo para ayudar a los 76ers de Filadelfia en su impulso hacia los playoffs durante los últimos 10 partidos de la temporada.

George jugará con los Sixers el miércoles por la noche contra Chicago.

Los Sixers —que también disputaron los últimos 13 partidos sin el lesionado Joel Embiid— tuvieron marca de 13-12 en su ausencia y llegaron a los partidos del martes por la noche con 39-33 y en el séptimo lugar de la clasificación de la Conferencia Este.

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George fue suspendido a finales de enero por violar los términos del programa antidrogas de la NBA.

Inició su declaración el martes en el complejo de los 76ers en Nueva Jersey con una disculpa al equipo, a sus aficionados y a su familia por el mal juicio que lo llevó a reprobar la prueba.

“Decepcionar a la gente dolió más que casi cualquier cosa”, manifestó George.

Señaló que su decisión de tomar una sustancia prohibida estuvo vinculada a un problema de salud mental que se desarrolló debido a una lesión de rodilla en la pretemporada que limitó su rendimiento esta campaña.

“Lo más difícil es cuando tu cuerpo no está donde sabes que necesita estar o donde alguna vez estuvo. Eso se traslada y se filtra al lado mental, al saber que estás limitado. Pero, en mi caso, me siento bien, mi cuerpo se siente genial. Mentalmente, sé que soy capaz de hacer lo que puedo hacer y lo que he podido hacer en la cancha durante años”, explicó George.

George promedia 16 puntos en 27 partidos esta temporada con los Sixers. Tuvo uno de sus mejores encuentros de la campaña en la semana en que fue suspendido: una explosión de 32 puntos impulsada por nueve triples en una victoria sobre Milwaukee.

George, de 35 años, firmó un contrato de $212 millones por cuatro años en la agencia libre antes de la temporada 2024, pero su primer año en Filadelfia estuvo marcado por lesiones de rodilla y del aductor que derivaron en que el alero tuviera uno de los peores años de su carrera en la NBA.

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George promedió 16.2 puntos en apenas 41 partidos, con diferencia su promedio de anotación más bajo en una temporada completa desde que registró 12.1 puntos con Indiana en su segunda temporada en la NBA.

Luego se sometió a una cirugía en julio en la rodilla izquierda después de lesionarse durante un entrenamiento y se perdió los primeros 12 partidos de esta temporada.

“Ser un atleta profesional te pasa factura. Mi cuerpo no estaba donde yo quería que estuviera. Las expectativas de rendir, porque mi cuerpo no estaba donde necesitaba estar, obviamente, yo voy a tener una expectativa para mí mismo. Eso fue lo que llevó a una mala decisión en ese momento”, comentó George.

George indicó que la pausa le dio tiempo a su cuerpo para sanar de lesiones persistentes, lo que a su vez ha mejorado su estado de ánimo.

“Estos 25 partidos fueron justo lo que necesitaba para mi cuerpo”, afirmó.

La suspensión le costó a George —nueve veces All-Star— aproximadamente $11.7 millones de su salario de $51.7 millones, o cerca de $469,692 por cada uno de los 25 partidos que se perdió.

“Lo he dicho a lo largo de mi carrera: al lidiar con la salud mental, no soy un superhéroe. Soy humano y cometí un error en ese momento”, expresó George.

El MVP de 2023, Embiid, se ha perdido los últimos 13 partidos por una distensión en el oblicuo derecho, y el base All-Star Tyrese Maxey se ha perdido nueve partidos consecutivos por una distensión del tendón de un dedo de la mano derecha.

No había un calendario preciso para su regreso.

George dijo que está listo para cubrir el vacío de anotación y sacar a los Sixers de la zona del play-in para meterse con seguridad en los playoffs.

“Me he estado sintiendo genial, sintiéndome explosivo otra vez, sintiéndome fuerte otra vez”, señaló. “Siento que he vuelto a ese nivel de poder rendir y ser el jugador focal y el anotador”.