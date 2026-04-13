Miami. Ya se ha decidido el cuadro de los torneos de repesca, y así de fácil ha llegado la postemporada a la NBA.

Lo primero: un partido eliminatorio en Charlotte. Los Hornets, novenos, se enfrentarán a los Miami Heat, décimos, el martes por la noche (7:30 p.m. hora del Este) en un partido en el que ganan o se van a casa.

El resto del calendario de eliminatorias:

- Phoenix, número 7 del Oeste, se enfrentará a Portland, número 8 del Oeste, el martes (10:00 p.m.), y el ganador se medirá a Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs en la primera ronda.

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- Filadelfia, número 7 del Este, recibe a Orlando, número 8 del Este, el miércoles (7:30 p.m.), y el ganador de ese partido se enfrentará a los Boston Celtics en la primera ronda.

- Los Angeles Clippers, número 9 del Oeste, reciben al 10, Golden State, el miércoles (10:00 p.m.) en un partido eliminatorio. El ganador se enfrentará el viernes al perdedor del Suns-Trail Blazers por el derecho a enfrentarse al número 1, Oklahoma City, en la primera ronda.

- También el viernes, el ganador del Hornets-Heat visitará al perdedor del 76ers-Magic para decidir qué equipo avanza para enfrentarse al número 1 de Detroit en la primera ronda.

“Nuestro grupo entiende lo que gana y lo que pierde para nosotros”, dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra. “Y eso es lo más importante”.

Resto del calendario de la primera jornada

Los dos primeros cabezas de serie de cada conferencia -Detroit, Boston, Oklahoma City y San Antonio- esperarán hasta el martes o el viernes para conocer a sus rivales de la primera ronda.

Algunos equipos ya lo saben. Los enfrentamientos de 3 contra 6 y de 4 contra 5 de la primera ronda ya están decididos.

En el Este, el número 3, Nueva York, jugará contra el número, Atlanta, y el número 4, Cleveland, contra el 5, Toronto. En el Oeste, Denver (3) jugará contra Minnesota (6) -la tercera vez en cuatro años que estos equipos se enfrentan en la postemporada-, mientras que Los Angeles Lakers (4) se enfrentarán a Houston (5).

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Cómo fue el domingo

El domingo por la noche, dentro del vestuario de los Heat, todos los ojos estaban puestos en un televisor gigante que mostraba el final del partido Orlando-Boston.

Con razón. Decidió mucho en el Este.

Los Celtics se impusieron a los Magic, lo que bajó a Orlando del octavo puesto en el play-in. También garantizó que el partido Miami-Charlotte se jugara el martes, ya que Filadelfia no puede albergar partidos de baloncesto lunes o martes debido a conflictos de programación con los Flyers de la NHL.

“Esto ya está hecho”, dijo el entrenador de los Magic, Jamahl Mosley, tras la derrota en Boston. “Tienes que asegurarte de centrar tu tiempo y tu atención y tu energía toda en los Philadelphia 76ers ahora mismo”.

Portland venció a Sacramento y se hizo con el octavo puesto del Oeste, por lo que tendrá dos oportunidades de ganar un partido y conseguir un puesto en los playoffs. Los Clippers vencieron a Golden State en su final, y ahora esos equipos volverán a jugar en Inglewood, California, el miércoles en un partido eliminatorio.

“Cada equipo conoce al otro bastante bien, simplemente por haber jugado contra ellos muchas veces a lo largo de los años”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr.

Denver -que terminó la temporada regular con una racha de 12 victorias consecutivas- venció a San Antonio para asegurarse el puesto número 3. Los Lakers vencieron a Utah, y ese resultado significa que LeBron James se enfrentará a Kevin Durant en su primer encuentro de postemporada desde las Finales de la NBA de 2018.

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Nuevo récord de puntos

Esta temporada se han anotado más puntos que en ninguna otra de la historia de la NBA, y el récord anterior de 282,127 puntos se superó el domingo por la noche, cuando aún quedan unos siete partidos por disputarse en el calendario.

El total final de la temporada: 284,395 puntos.

No fue un récord de puntos por partido; esa marca de 118.8 puntos por equipo, por partido, se mantiene desde 1961-62. El ritmo de esta temporada, 115.6 puntos por equipo, fue el sexto mejor de la historia de la NBA.

Jokic juega y podrá ser premiado

Nikola Jokic, de Denver, participó en el partido de los Nuggets contra San Antonio el domingo por la noche, lo que elevó su total de partidos de la temporada a 65 y, por tanto, le dio derecho a participar en las votaciones de los premios de la NBA que se enviarán a finales de esta semana.

Jokic fue segundo en la votación para el MVP del año pasado, sólo por detrás de Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City. De este modo, Jokic se convirtió en el tercer jugador de la historia de la NBA que se ha clasificado entre los dos primeros en cinco o más temporadas consecutivas, junto a Bill Russell y Larry Bird.

Jokic ganó el MVP en 2021, 2023 y 2024, además de ser segundo en 2022 y de nuevo el año pasado.

Russell y Bird, dos de los grandes de los Boston Celtics, fueron primero o segundo en la votación en seis temporadas consecutivas.

Notas estadísticas

Los campeones estadísticos de la liga se conocen desde hace tiempo, pero ahora son oficiales.

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Luka Doncic (33.5 puntos por partido), de los Lakers, ganó el título de anotación, mientras que Jokic se hizo con los de rebotes (12.9 por partido) y asistencias (10.7 por partido) para completar otra temporada en la que promedió un triple-doble.

Otras estadísticas destacables:

- La liga terminó con 96 partidos decididos por 30 puntos o más, 16 más que el récord anterior (establecido la temporada pasada).

- El margen medio de victoria esta temporada ha sido de 13.3 puntos, otro récord (el anterior era de 12.7, establecido la temporada pasada).

- Esto es una locura. La temporada pasada en la NBA, los equipos listados como favoritos por BetMGM Sportsbook tuvieron récord de 853-377. Esta temporada, fueron... 853-377.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.