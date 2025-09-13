Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, afirmó este sábado, tras intentar evitar hablar del posible desembarco de la NBA en el continente, que algunos previsiones “hablan de 2027” cómo año de lanzamiento de la competición y confesó que, a su juicio, sería “un buen año”.

“No quiero hablar demasiado de la NBA en Europa, pero tengo que hacerlo, obviamente. No es fácil crear una competición, una gran competición como la que queremos crear. Va a llevar tiempo, pero va a suceder. Cómo y cuándo, ya veremos. Algunas previsiones hablan de 2027 y creo que es un buen año”, dijo el exbaloncestista español en la antesala de la final del Eurobasket, que disputarán este domingo las selecciones de Turquía y Alemania.

Tras avanzar que la “NBA está trabajando en ello”, y asegurar que “no hay duda de que esta competición se va a celebrar”, Garbajosa recalcó que ésta será muy beneficiosa, “no para la FIBA ni para la NBA, sino para el ecosistema del baloncesto europeo”.

En los últimos meses se ha hablado de una posible inclusión al proyecto de la Euroliga, la cual el dirigente confirmó aunque sin desvelar que papel realmente ocupará.

“A veces los objetivos que queremos alcanzar como organizaciones son distintos o totalmente distintos. Existe cierta distancia entre esos objetivos y los nuestros. La comunicación y las relaciones personales son buenas. Somos muy optimistas sobre el proyecto y cómo puede impactar en nuestro ecosistema”, desveló.

“La Euroliga es una gran competición, nadie puede ocultarlo. Queda mucho camino por recorrer desde hoy hasta que se resuelva lo que ocurra con la NBA en Europa”, remató el dirigente.