El exjugador de baloncesto Antonio ‘Puruco’ Látimer ha acudido varias veces a sus redes sociales para expresarse sobre los incidentes ocurrido ayer miércoles cuando fue arrestado por oficiales de la Policía luego que este alegadamente les increpara por un operativo que realizaron en el residencial Luis Llorens Torres de San Juan y encendiera un cigarrillo de marihuana en presencia de ellos.

Por medio de varias transmisiones en Facebook Live, Látimer tildó su arresto como parte del abuso opresivo de la Policía y el gobierno hacia las comunidades de los residenciales públicos del país. También criticó la función de los medios noticiosos que cubrieron su arresto.

PUBLICIDAD

“Solo tengo dos disculpas que ofrecer por todo esto. La primera es a mi hija, que se levantó enferma, vio la situación y fue en defensa de su padre. No hay que justificar nada. A mi hija la amo y lo que hizo por mí lo hago yo sin pensarlo”, dijo Látimer sobre la joven que también fue arrestada por alegadamente darle un par de bofetadas a los oficiales que intervenían con su padre.

“Y mis segundas disculpas y la más importante ahora mismo para mí, son con la niñez y la juventud de este país. Y no por la fumaera de marihuana… porque lo voy a decir bien claro, porque no me arrestaron por fumarme un ‘fili’. Pido disculpas a la niñez y la juventud por la manera en la que me tuvieron que ver saliendo de residencial Luis Llorens Torres arrestado”.

El exjugador que anoche fue dejado libre cuando no se encontró causa para su arresto, fue intervenido por la Policía cuando estos se preparaban para salir del residencial donde ocuparon drogas en un punto sin realizar arrestos y éste los increpó por lo que acaban de hacer, esto como parte de una lucha que lleva contra lo que denuncia como una opresión del gobierno contra la gente de los residenciales públicos del país.

Además señala que como hombre, varón, rehusó ser detenido por la Policía.

Antonio “Puruco” Látimer ( Miguel Rodríguez López )

“Yo soy un varón y nunca voy a permitir que ningún hombre me ponga una mano encima. Yo nunca voy a permitir que a mí me traten de registrar… Yo conozco mis derechos”, destacó Látimer.

PUBLICIDAD

Acto seguido expresó palabras con las que pretendió justificar su proceder.

“Este país en el que vivimos es un país oprimido. Este país en el que vivimos es un país en donde las personas que tienen una palabra y se atreven a enfrentar la justicia, el gobierno y a todas las personas, somos un problema para la sociedad. Porque la sociedad vive ciega, en un mundo ficticio, y permitimos que la opresión nos ataque y nos domine”, criticó Latimer.

“Yo soy una persona totalmente pasiva. Para yo molestarme se necesita. Pero tampoco yo me dejo de nadie, jamás me dejo de nadie. Y nunca lo voy a dejar porque yo son un hombre que desde los 13 años vengo caminando solo en esta vida, sin mamá sin papá y sin nadie en esta vida”.

A la vez hizo referencia al trabajo que hace con la niñez y juventud de Luis Llorens Torres como su lema de vida, el que denunció mucha gente quiso manchar ayer cubriendo su arresto.

“Yo soy un hombre, un varón, y lo que más quiero en esta vida es levantar mi niñez y mi juventud. Muchos ayer me quisieron aplastar escribiendo asquerosidades en las redes sociales. Pero no hacen nada por la niñez y la juventud. Yo trabajo con mi niñez y juventud todos los días, presente para lo que me necesiten. Y no lo hago por fama ni reconocimiento. Si sabemos que ayudar a los demás no se obtiene reconocimiento de nada. En mi caso se hace de corazón”, agregó explicando que trabaja por la niñez y la juventud por darles oportunidades que él no tuvo.

PUBLICIDAD

Preciso que ayuda porque él fue “un niño sufrido en esta vida”.

“Niño de madre adicta, de padre adicto, bichote, jodedor. De familia disfuncional. Reconozco el sentimiento de donde sale la niñez y el sufrimiento que tiene mi niñez día a día. Y por eso sigo en Llorens Torres. La gente dice porque sigues en Llorens Torres. Es que no me tengo que ir. Llorens Torres es un residencial público donde se paga renta y se vive igual que en otro lado. Pero la sociedad y la prensa amarillista de este país lo que ha tildado los residenciales como lugares de gente mala. Pero si el gobierno aportara lo que tiene que aportar no sería así. Ustedes no entienden que el gobierno viven de nosotros”.

Igualmente Látimer ofreció expresiones criticando la cobertura de la prensa. Al momento de ser abordado cuando estaba esposado cuestionaba a los periodistas por qué le cubren arrestado cuando nunca han ido a verle hacer el trabajo que hace con la niñez.