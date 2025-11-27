San Francisco. Reed Sheppard anotó un récord personal de 31 puntos, junto con nueve rebotes y cinco asistencias, y los Rockets de Houston remontaron una desventaja de 12 tantos al medio tiempo para imponerse el miércoles 104-100 sobre los Warriors de Golden State.

Fue la primera reedición del duelo de playoffs disputado la campaña anterior, cuando Golden State ganó el séptimo partido como séptimo preclasificado.

Jimmy Butler totalizó 21 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, Stephen Curry anotó 14 puntos, y el novato Will Richard añadió 18 por los Warriors.

Curry se marchó renqueante de la banca hacia el final del encuentro, por un golpe en el cuádriceps derecho. Se someterá a una resonancia magnética.

Moses Moody, quien alcanzó los 2.000 puntos en su carrera, encestó un triple con seis segundos por jugar para acercar a Golden State a dos puntos. Luego, Moody cometió una falta sobre Sheppard, quien convirtió ambos tiros libres para sellar el triunfo.

Alperen Sengun añadió 16 puntos, seis rebotes y seis asistencias para Houston, que anotó 22 puntos gracias a las 16 pérdidas de balón de Golden State para ganar por séptima vez en ocho duelos.