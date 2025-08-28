República Dominicana pierde contra Brasil y queda eliminada de la AmeriCup
Los dominicanos volvieron a caer frente al mismo rival que los dejó fuera de la pasada edición del torneo continental.
República Dominicana fue eliminada el jueves de la FIBA AmeriCup 2025 tras perder, 94-82, ante Brasil en los cuartos de final, celebrados en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.
Georginho De Paula y Yago Santos lideraron la ofensiva de los brasileños al combinarse para 53 puntos. De Paula terminó con 28 unidades, cinco rebotes y siete asistencias, mientras que Santos añadió 25 tantos, incluyendo cuatro triples, siete capturas y cuatro pases decisivos.
Por Dominicana, el mejor fue Andrés Feliz con 14 puntos, tres rebotes y siete asistencias. Joel Soriano y Jean Montero agregaron 12 unidades cada uno. Víctor Liz, quien juega con los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), finalizó con siete tantos y dos capturas en 13 minutos.
Brasil también sacó del camino a los dominicanos en los cuartos de final de la pasada edición del torneo continental, que se llevó a cabo hace casi tres años en su país.
En esa ocasión, el quinteto caribeño cayó con un marcador de 80-68 frente al número 12 del mundo, según el ranking de la FIBA.
Sin embargo, en esta ocasión Dominicana partía como favorita para pasar a la siguiente ronda, luego de adueñarse del segundo puesto en el escalafón del certamen debido a que cerró la fase de grupos con marca de 3-0. Brasil, por su parte, había quedado en la séptima posición.
La primera y única vez que los dominicanos subieron al podio de la AmeriCup fue en 2011, cuando derrotó a Puerto Rico por 103-89 en el juego por la medalla de bronce.