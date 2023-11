Ricardo Dalmau y la Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) llegaron este viernes a un acuerdo de extensión contractual que mantendrá al ejecutivo presidiendo la liga por otro ciclo de cuatro años, informó Dalmau a Primera Hora.

Sin embargo, Dalmau no reveló si el acuerdo, que se dio en la reunión ordinaria de la Junta de Directores del BSN, incluye un aumento salarial.

Este será el segundo término de Dalmau presidiendo el BSN. En 2019, fue seleccionado por primera vez y el año pasado había dado a entender que sus días estaban contados como presidente del organismo una vez finalizara la temporada 2023. Pero la historia fue una distinta.

PUBLICIDAD

No obstante, la presidencia del exjugador no fue el único tema que se tocó en la reunión ordinaria. Dalmau indicó que John Herrero también fue aprobado como apoderado de los Criollos de Caguas, franquicia que no juega en el torneo desde 2009.

Por otro lado, se enmendó la regla para sustituir a los canasteros que se integren el 18 de junio a las prácticas de la Selección Nacional de Puerto Rico para el Repechaje Olímpico, que se celebrará del 2 al 7 de julio.

De acuerdo con Dalmau, los refuerzos que firmen los equipos en este periodo serán categorizados a base de su experiencia en otras ligas. Por esta razón, los refuerzos de los equipos dependerán de su experiencia y la del jugador que vayan a reemplazar.

Dalmau aseguró que la liga explicará en los próximos días cómo serán divididas estas categorías.

“Se va a categorizar el tipo de refuerzo a base de su experiencia. Hay una serie de categorías que estaremos explicando en los próximos días para que nuestra fanaticada entienda”, sostuvo.

La próxima temporada del BSN está programada a comenzar el 2 de abril.