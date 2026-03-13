Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander reaccionó a su último logro individual de la forma en que siempre lo hace: desviando el crédito y señalando los objetivos del equipo.

El escolta de los Oklahoma City Thunder batió el jueves por la noche el récord de Wilt Chamberlain de partidos consecutivos con 20 puntos o más, ampliando su racha a 127.

Lo más importante para Gilgeous-Alexander es que los Thunder, vigentes campeones, tienen un balance de 103-24 durante la racha. El jueves, con 35 puntos y nueve asistencias, los Thunder vencieron 104-102 a los Boston Celtics.

“La racha es la racha, los premios son los premios”, dijo. “Pero de lo que más orgulloso estoy es de ganar”.

Gilgeous-Alexander acertó dos tiros libres en el tercer cuarto para alcanzar los 19 puntos. Con los aficionados puestos en pie, Gilgeous-Alexander amagó varias veces y superó a Baylor Scheierman con un salto desde más allá de la línea de tiros libres a falta de 7:04 para el final del periodo para elevar su total a 21 puntos.

Dijo que se mantenía al día con sus totales cuando era más joven, pero ya no. Aprendió lo cerca que estaba escuchando a los aficionados.

“No sabía exactamente cuántos”, dijo sobre su total de puntos justo antes de batir el récord. “Pero en cuanto oí al público, me dije: ‘Vale’”.

El récord de Chamberlain se mantenía desde 1963 y, al principio, parecía que Gilgeous-Alexander iba a tener dificultades para batirlo. No anotó hasta la mitad del primer cuarto, pero llevaba 10 puntos al final del periodo y 17 al descanso.

Gilgeous-Alexander ganó su primer premio MVP la temporada pasada, y su regularidad podría llevarle a repetir. Ganó el título de anotación la temporada pasada y es el segundo máximo anotador este año. Oklahoma City tiene el mejor récord de la liga.

Su entrenador, Mark Daigneault, dio crédito a Gilgeous-Alexander por mantener la concentración.

“Quirúrgico en su oficio”, dijo. “Nadie es más preciso con su oficio que él. Número 2, durante toda la racha no ha impedido que tuviéramos mucho éxito como equipo y tampoco ha impedido que sus compañeros tuvieran éxito. Así que una racha individual que consiste en anotar no se ha producido a expensas del equipo o de sus compañeros”.

Chamberlain anotó al menos 20 puntos en 126 partidos consecutivos de 1961 a 1963. Anotó 20 puntos o más en todos los partidos de la temporada 1961-62 con los Philadelphia Warriors, incluyendo su récord de 100 puntos en 1962. La racha de Chamberlain terminó el 20 de enero de 1963, cuando fue expulsado tras sólo cuatro minutos con los San Francisco Warriors contra los St.

Gilgeous-Alexander empató el récord el lunes, cuando anotó 35 puntos contra los Denver Nuggets. Además, sumó 15 asistencias y nueve rebotes, el récord de su carrera, y anotó la decisiva canasta de 3 puntos en los últimos segundos.

Es decir, 24 asistencias combinadas en dos partidos en los que intentó batir un récord de anotación.

“Tengo grandes compañeros de equipo, no es ningún secreto”, dijo. “El baloncesto es un deporte de cinco. No puedes ganar tú solo. Tiene que haber un gran equipo, grandes jugadores de rol, un gran coprotagonista y un gran entrenador. Y creo que tenemos a todas esas personas. No soy sólo yo el que está ahí fuera siendo genial”.

Gilgeous-Alexander tiene cinco partidos con al menos 50 puntos durante la racha, incluyendo un esfuerzo de 55 puntos contra los Indiana Pacers en el segundo partido de esta temporada. La última vez que no llegó a los 20 puntos fue el 30 de octubre de 2024, cuando anotó 18 contra San Antonio.

Gilgeous-Alexander superó la segunda mejor racha de Chamberlain de 92 partidos a principios de esta temporada.

Ha sido una semana de hazañas anotadoras en la NBA. Bam Adebayo, de Miami, anotó 83 puntos el martes, la segunda cifra más alta tras los 100 puntos de Chamberlain.

