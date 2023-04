Carolina. Sheldon Mac quedó prendado de la isla desde el primer momento que pisó suelo puertorriqueño.

Mac, de 30 años, tuvo su primer contacto con el Baloncesto Superior Nacional (BSN) durante la temporada 2022 con los Atléticos de San Germán aunque luego firmó a los Gigantes de Carolina. Terminó el mencionado torneo como el mejor anotador con un promedio de 24 puntos por juego.

La gerencia de los Gigantes hizo las movidas necesarias para retener sus servicios para la temporada 2023 y Mac no podría estar más contento.

“Amo estar en Puerto Rico. Estoy construyendo algo especial para mi aquí. Me encanta jugar con mis compañeros, la organización, la liga y amo estar aquí”, compartió Mac.

Mac sostuvo que se disfruta el ambiente que se respira en las distintas canchas del BSN.

“Me encantan las emociones y la energía de los fanáticos. El nivel de competencia es bien alto. Estamos viendo cada vez más jugadores con experiencia de NBA en esta liga. Está creciendo”, dijo. “Al fin del día, cualquiera equipo puede ganar. Lo vimos el año pasado y nosotros podemos ganarle a los equipos como Bayamón, Arecibo y los demás. Tenemos que mantenernos confiados como equipo y tomar un juego a la vez”.

El canastero de 30 años tuvo la oportunidad de jugar en la NBA, aunque breve y no descarta regresar en el futuro.

“Si se presenta, tomaría la oportunidad, pero amo estar en Carolina. Me gusta todo de Puerto Rico. Vivo cerca de la playa, en el piso 18 de un edificio, puedo ir a la playa cuando desee, amo los fanáticos, la organización que me recibió con los brazos abiertos. Es la mayor cantidad de cariño que he recibido durante mi carrera. Estoy contento de estar aquí, es mi casa y no quiero jugar para otro equipo”, afirmó.

Mac está promediando 20 puntos por partido en la presente temporada del BSN.