Nueva York. El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base del Miami Heat, Terry Rozier, se encuentran entre las más de 30 personas acusadas en relación con tramas de apuestas deportivas ilegales y juegos de póker manipulados, respaldados por la mafia, informaron las autoridades el jueves.

Rozier está acusado de participar en una trama ilegal de apuestas deportivas utilizando información privilegiada de la NBA, informaron las autoridades.

Billups está acusado en una acusación formal separada que alega un amplio plan para manipular juegos de póker clandestinos, respaldados por familias de la mafia, informaron las autoridades.

PUBLICIDAD

La acusación formal contra Rozier y otros indica que hay nueve cómplices anónimos, entre ellos un residente de Florida que fue jugador de la NBA y un residente de Oregón que fue jugador de la NBA desde aproximadamente 1997 hasta 2014 y entrenador de la NBA desde al menos 2021, así como un familiar de Rozier.

Terry Rozier pertenece este año al Heat de Miami. ( Terrance Williams )

La NBA no hizo comentarios de inmediato. La liga ha investigado a Rozier anteriormente y aún investiga las acciones del exjugador de Detroit Malik Beasley, según informó una de las fuentes a AP.

Rozier vestía el uniforme cuando el Heat jugó contra el Magic en Orlando, Florida, en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos el miércoles por la noche, aunque no jugó. Fue detenido en Orlando la madrugada del jueves. El equipo no hizo comentarios de inmediato sobre el arresto.

El jueves se dejó un mensaje al abogado de Rozier, Jim Trusty. Trusty declaró previamente a ESPN que a Rozier le informaron que una investigación inicial determinó que no hizo nada malo después de reunirse con funcionarios de la NBA y el FBI en 2023, informó la cadena deportiva. Se dejó un mensaje a Billups el jueves por la mañana solicitando comentarios.

El director del FBI, Kash Patel, y otros agentes del orden proporcionaron más información en una conferencia de prensa el jueves.

El caso fue presentado por la fiscalía federal en Brooklyn, que anteriormente procesó al exjugador de la NBA Jontay Porter. El expívot de los Toronto Raptors se declaró culpable de los cargos de retirarse anticipadamente de los partidos, alegando enfermedad o lesión, para que quienes lo supieran pudieran ganar a lo grande apostando a que no cumpliría con las expectativas.

PUBLICIDAD

Billups fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto el año pasado. El base cinco veces All-Star y tres veces All-NBA llevó a los Detroit Pistons a su tercer título de liga en 2004 como MVP de las Finales de la NBA. Boston seleccionó a la exestrella de Colorado con la tercera selección general del draft en 1997. El jugador conocido como Mr. Big Shot también jugó para Toronto, Denver, Minnesota, los New York Knicks y Los Angeles Clippers. Billups ganó el Trofeo Joe Dumars, el premio a la deportividad de la NBA, en 2009 jugando para los Denver Nuggets de su ciudad natal.

Billups, de 49 años, está en su quinta temporada como entrenador de Portland, con un récord de 117-212. Los Trail Blazers abrieron la temporada el miércoles por la noche en casa con una derrota por 118-114 ante Minnesota.

Un partido en el que Rozier estuvo en duda se jugó el 23 de marzo de 2023, un enfrentamiento entre los Hornets y los New Orleans Pelicans. Rozier jugó los primeros 9 minutos y 36 segundos de ese partido, y no solo no regresó esa noche por una lesión en el pie, sino que no volvió a jugar esa temporada. A Charlotte le quedaban ocho partidos y no estaba en la contienda por los playoffs, por lo que no parecía inusual que Rozier no pudiera jugar los últimos partidos de la temporada. En ese partido del 23 de marzo, Rozier terminó con cinco puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en ese primer periodo: un cuarto productivo, pero muy por debajo de su rendimiento total habitual en un partido completo.

PUBLICIDAD

Publicaciones aún en línea del 23 de marzo de 2023 muestran que algunos apostadores estaban furiosos con las casas de apuestas esa noche cuando se hizo evidente que Rozier no regresaría al partido Charlotte-Nueva Orleans después del primer cuarto. Muchos recurrieron a las redes sociales para comentar que algo “turbio” había sucedido con las apuestas de apoyo relacionadas con sus estadísticas de esa noche.

Una apuesta de apoyo es un tipo de apuesta que permite a los apostadores apostar a si un jugador superará una determinada cifra estadística, como si terminará por encima o por debajo de un determinado total de puntos, rebotes, asistencias y más.