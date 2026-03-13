Miami. Erik Spoelstra lanzó un mensaje muy claro a aquellos a los que no les gustó cómo se desarrollaron los minutos finales del partido de 83 puntos de Bam Adebayo.

En pocas palabras, al entrenador del Heat de Miami no le importa.

“No pido disculpas absolutamente a nadie”, dijo Spoelstra el jueves. “Y punto”.

El partido de 83 puntos de Adebayo -ahora el número 2 en la historia de la NBA, 17 menos que los 100 de Wilt Chamberlain y dos más que los 81 de Kobe Bryant- no tiene parangón. El pívot del Heat lanzó 43 tiros en la victoria por 150-129 del martes ante los Washington Wizards, lanzó 36 tiros libres y lanzó 43 veces desde la línea de tiros libres, récord de la NBA.

PUBLICIDAD

Y los últimos minutos del martes fueron un circo, con los Wizards hasta cuadruplicando a Adebayo -que seguía recibiendo el balón- y el Heat haciendo cuatro faltas a jugadores de Washington en los instantes finales para alargar el partido y dar a su pívot más oportunidades de anotar.

Adebayo dijo que no vio un doble-equipo de los Wizards hasta el último cuarto, cuando ya llevaba 70 puntos.

Para llevar: Culpa a los Wizards de que esté en la racha de su vida.

“Tengo 70 con, ¿qué, nueve minutos para el final del partido? ¿Crees que no voy a por ello? ... Quién diría: ‘Entrenador, sáqueme’. Sí, claro”, dijo Adebayo. “No puedes enfadarte por eso. Si te enfadas, me da igual. Porque mucha gente, si jugó, nunca tuvo la oportunidad de acercarse tanto a la grandeza. Y si te acercas tanto a la grandeza, de eso se trata, de superarla”.

Spoelstra insistió en que la algarabía de los últimos minutos se había perdido: Adebayo había anotado 31 puntos en el primer cuarto, 43 en el descanso, 62 en tres cuartos, 70 a falta de 9:05 y 77 a falta de 3:26 para el final. La primera vez que Miami cometió una falta para recuperar el balón para Adebayo fue a falta de 1:40 para el final.

“Hubo un momento, y cuando hay un momento así, es carpe diem”, dijo Spoelstra, utilizando el término latino para “aprovechar el día”. “Hay que ir a por todas, y eso fue emocionante. Y me siento honrado de que todos hayamos podido formar parte de ello”.

PUBLICIDAD

Un puñado de entrenadores de la NBA -entre ellos Tyronn Lue, de Los Angeles Clippers, y David Adelman, de Denver- han indicado que no tenían ningún problema en que el Heat utilizara los minutos finales para ayudar a sumar lo que ya era un enorme total de puntos.

Adelman dijo que Adebayo es tan buen profesional como hay en la liga, y que tomarse una noche “y volverse un poco loco” era entretenido.

“Hizo el pase extra en el último cuarto cuando tenía 60. Bloqueó un tiro. Seguía jugando”, dijo Adelman. “Cuando llegas a 70, lo siento, tío, como que se acaban todas las apuestas. ... Pensé que era realmente genial”.

El entrenador de los Wizards, Brian Keefe, no parecía entusiasmado el martes con cómo transcurrieron los últimos minutos. El jueves en Orlando, antes de que su equipo jugara contra los Magic, Keefe no lo recordó.

“Estamos centrados en el día de hoy”, dijo Keefe.

Spoelstra dijo que habló con Adebayo antes del partido sobre la necesidad de tener algo de urgencia. El Heat jugó con varios de sus mejores jugadores - Norman Powell, Tyler Herro, Andrew Wiggins y Kel’el Ware entre ellos - fuera de ese partido con lesiones.

“Es un partido de martes por la noche contra un equipo en el que no se juega nada, en el que su organización intenta perder”, dijo Spoelstra. “Ya hemos perdido un partido en ese tipo de situación. ... Hablé con Bam de que quiero, como nuestro mejor jugador y capitán del equipo, que esté encerrado y preparado. Y, seguro que lo estaba”.

PUBLICIDAD

Se refería a cómo el Heat perdió un partido contra Utah el mes pasado, un enfrentamiento en el que el Jazz -que conservan su elección de primera ronda este año si está entre los ocho primeros del draft- prescindieron de algunos de sus mejores jugadores en el último cuarto y ganaron de todos modos.

“He visto a gente decir que hay que ser purista. Yo soy darwinista en esta liga”, dijo Spoelstra. “Realmente, puedes hacer lo que quieras en este juego. Puedes enfocarlo como quieras. ... No hay nada malo en lo que están haciendo. Si puedes tanquear y conseguir una gran elección en el draft, no me importa. Puedes hacer cualquier cosa en esta liga. Puedes enfocarlo como quieras”.

Spoelstra reconoció que dejar a Adebayo hacia el final de un partido decidido -Adebayo se retiró definitivamente a falta de 1:08- era inusual, y lo fue. También dijo que los momentos memorables son “lo que nuestros aficionados quieren ver” y que “una noche realmente mágica apareció de la nada.”

En su opinión, eso no merece ninguna disculpa.

“No le quita nada a nuestra organización, lo que sentimos por Bam, lo especial que fue esa noche”, dijo Spoelstra. “Nuestra afición está electrizada por este momento”.

Y también el seleccionador, que dejó claro que haría cualquier cosa por Adebayo.

El Heat cayóon en casa ante un mal equipo de Sacramento el 6 de diciembre, un día antes de que Spoelstra organizara su carrera anual de 5 km en beneficio del Nicklaus Children’s Hospital. La carrera empezaba a altas horas de la madrugada de un domingo. Adebayo sólo había anotado nueve puntos en la derrota ante los Kings, y el Heat estaban cayendo.

PUBLICIDAD

Sin que se lo pidieran, Adebayo se presentó para ayudar aquella mañana. Spoelstra quedó impresionado por el gesto.

“Estaba allí, no para correr, sólo para apoyar”, dijo Spoelstra. “Sólo para apoyar y hacer saber a la gente que apoyaba esta causa. Eso dice bastante de él como ser humano. Por eso haré cualquier cosa por él como competidor y como su entrenador jefe.”

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.