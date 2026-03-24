Dallas. Stephen Curry estará disponible para el torneo si su rodilla derecha lo permite.

El entrenador de Golden State, Steve Kerr, rechazó la idea de que los Warriors vayan a sentar a su superestrella sin un puesto garantizado en los playoffs.

Kerr dijo antes de la victoria de Golden State 137-131 en la prórroga en Dallas el lunes por la noche que la participación prevista de Curry en la práctica un día antes fue pospuesta por el personal médico. Un viaje de seis partidos termina contra los Mavericks, y los Warriors decidirán lo que sigue para Curry después de llegar a casa.

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“Todo es sólo parte de la rehabilitación y todas las diferentes pruebas que hace”, dijo Kerr. “Sólo se retrasa un día o dos”.

Los Warriors ocupan el 10mo puesto en la Conferencia Oeste, y si acaban la temporada en esa última plaza del torneo de play-in, tendrían que ganar dos partidos en la carretera para meterse en los playoffs.

Curry no ha jugado desde el 30 de enero, ya que lidia con el síndrome de dolor femororrotuliano y contusiones óseas en la rodilla. Golden State lleva 23-16 con Curry y 11-22 sin él esta temporada.

La victoria sobre los Mavericks fue sólo la segunda en los últimos 10 partidos para los Warriors, que están 7-15 desde la última lesión de Curry. El escolta de Golden State Moses Moody abandonó el partido en la prórroga con una lesión aparentemente grave en la rodilla izquierda.

“No perseguimos un puesto en la repesca. Estamos de lleno en la eliminatoria hagamos lo que hagamos”, dijo Kerr. “En resumen, si Steph está sana, va a jugar porque para eso estamos aquí. La oportunidad de entrar en los playoffs es un gran problema para nosotros, un gran problema para Steph.”

Al mismo tiempo, Kerr dijo que si hay algún riesgo de daño a largo plazo en la rodilla, Curry no jugará. El jugador de 38 años lidera a los Warriors en anotación con 27.2 puntos por partido.

Kerr desvió la pregunta de si Curry estaba decepcionado porque su vuelta a los entrenamientos se aplazara al menos dos días más.

En un principio, Golden State esperaba que regresara justo después de la pausa del All-Star, y Curry no participó en el Partido de las Estrellas de este año.

“Ha sido un largo camino”, dijo el entrenador. “Se muere de ganas de salir ahí fuera, seguro”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.