Salt Lake City. Kevin Love completó la rescisión de contrato con los Cavaliers de Cleveland y está considerando firmar con el Heat de Miami, confirmaron el sábado dos personas que tienen conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que Love aún necesita reclamar sus derechos antes de firmar con otro equipo.

Se espera que otros equipos busquen a Love, quien tenía un salario de $31.3 millones esta temporada antes de finalizar la decisión, indicó una de las personas a AP.

Love, de 34 años, ha estado con Cleveland desde 2014 y era el último jugador que seguía del campeonato del 2016 y que puso fin a una sequía de 52 años sin títulos para la ciudad.

Esta temporada promedió un mínimo de carrera de 8.5 puntos, 6.8 rebotes y 20 minutos por partido. Pero en 15 campañas en la NBA con Cleveland y Minnesota Love promedia 17.2 unidades y 10.5 tablas. Además tiene un promedio de 37% en triples y ayudó a Estados Unidos a ganar medallas de oro en los Olímpicos y el Mundial FIBA.

Love estaba en el último año de una extensión de contrato de cuatro temporada y $120 millones que firmó en 2018. No disputó los últimos 12 encuentros con Cleveland antes del descanso por el Juego de Estrellas y sus representantes se acercaron a los Cavs para pedir la rescisión de contrato.

Miami creó flexibilidad para adquirir al menos un jugador en esa situación al canjear a Dewayne Desmond a San Antonio este mes a cambio de consideraciones en efectivo.

Cleveland inició el fin de semana cuarto en la Conferencia Este con foja de 38-23. Miami es séptimo en el Este con marca de 32-27, a medio juego de Nueva York (6).