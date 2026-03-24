Miami. Victor Wembanyama lo tiene claro: quiere ganar el premio MVP de la NBA esta temporada.

La estrella de San Antonio, momentos después de que su equipo lograra oficialmente su primer título de la División Suroeste en nueve temporadas, detalló algunos elementos de su caso de MVP el lunes por la noche después de que los Spurs, al rojo vivo, vencieran 136-111 a los Miami Heat y sumaran su 22ª victoria en sus últimos 24 partidos.

“He pensado en ello”, dijo Wembanyama. “Creo que ahora mismo hay un debate. Debería haberlo, aunque creo que debería liderar la carrera. Intento asegurarme de que al final de la temporada no haya debate”.

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Wembanyama está promediando 24.3 puntos, 11.2 rebotes, 3.0 asistencias y 3.0 tapones por partido. Sólo seis jugadores han terminado una temporada con tales números: Kareem Abdul-Jabbar lo hizo cinco veces, Hakeem Olajuwon lo hizo dos veces, mientras que Shaquille O’Neal, Patrick Ewing y David Robinson lo hicieron una vez. ¿El sexto jugador de la lista? Wembanyama, que también lo hizo la temporada pasada, aunque sólo en 46 partidos.

El actual MVP, Shai Gilgeous-Alexander de los Oklahoma City Thunder, es el gran favorito para volver a ganar el trofeo según BetMGM Sportsbook. El siguiente en la lista de BetMGM es Luka Doncic, de Los Angeles Lakers.

Wembanyama es el siguiente, con las terceras mejores probabilidades a fecha del lunes, un puesto por delante de Nikola Jokic, de Denver. En este momento, todos los demás se considerarían muy poco probables para el premio, aunque la regla de 65 partidos de la NBA para optar a los principales galardones, como el MVP, podría convertirse en un factor a tener en cuenta. Jokic sólo puede perderse un partido más, por ejemplo, antes de caer eliminado, y Wembanyama no puede perderse más de tres encuentros.

Wembanyama, que ganó el premio al novato del año hace dos años y que la temporada pasada fue considerado el mejor jugador defensivo del año hasta que tuvo que ser baja por una trombosis venosa profunda, tiene una campaña de tres partes.

“La primera sería que la defensa es el 50% del juego y que está infravalorada hasta ahora en la carrera por el MVP. Creo que soy el jugador con más impacto defensivo de la liga”, dijo Wembanyama. “El segundo argumento sería que casi barrimos a OKC en la temporada, y les dominamos tres veces con su verdadero equipo. ... El tercer argumento sería que el impacto ofensivo no son sólo los puntos”.

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No debería sorprender a nadie que los Spurs también crean que Wembanyama es algo más que un aspirante al MVP.

“Creo que está cerca”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Todos esos tipos que has nombrado se lo merecen; un par de ellos ya tienen ese premio. Y yo soy muy parcial. Veo a uno de ellos cada noche. Le veo en la pista de entrenamiento. Veo lo que hace por la mañana. Veo lo que hace después del partido. Por lo tanto, entiendo que mi opinión y perspectiva es muy diferente a la de casi todos los demás.

“Pero influye tanto en el juego en todos los sentidos, en la cancha, en ambos extremos, con y sin balón, en lo que el otro equipo intenta hacer, planificar, planear, ajustarse, en ambos lados del balón, en mi ignorante opinión, tanto como cualquier otro jugador que haya visto. Tómalo por lo que vale”.

Los Spurs están 54-18. Serán el cabeza de serie nº 1 o nº 2 de la Conferencia Oeste. Serán locales en la primera ronda de los playoffs, en la segunda si llegan a ella y, casi con toda seguridad, lo serán en las Finales de la NBA si llegan tan lejos. Hay muchas razones para ello, pero la mayor razón -literalmente, dado que Wembanyama mide 2 metros y medio- es un rostro de la franquicia de 22 años que ha asombrado a los Spurs cada día con su madurez y ética de trabajo.

Es casi seguro que los MVP llegarán en algún momento. Wembanyama no quiere seguir esperando.

“Ahora mismo, sigue siendo razonable que haya debate”, dijo Wembanyama. “Pero como ya he dicho, mi objetivo es asegurarme de que ya no haya debate al final de la temporada”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.