El Municipio Autónomo de Caguas comenzó los trabajos de demolición del antiguo Coliseo Héctor Solá Bezares, paso previo a la construcción de la nueva estructura, anunció el alcalde William Miranda Torres.

La demolición se inició el jueves 19 de febrero y se proyecta que continúe hasta inicios del verano. Los trabajos están a cargo de Alpha Demolitions Inc. y HB Arqui Plani, que operan con equipos y personal especializado para garantizar que se cumplan las normas de seguridad. El costo estimado de esta fase asciende a $1,274,000.

En octubre pasado, Miranda Torres informó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Oficina para el Financiamiento de la Infraestructura (COR3) aprobaron una asignación aproximada de $36 millones para la construcción del nuevo coliseo.

“El nuevo Coliseo se levantará en el mismo sitio, con capacidad estimada de 6,000 a 6,500 espectadores. Su diseño contemporáneo y funcional ha sido desarrollado por CMA Architects & Engineers, firma con sede local que presta servicios en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y Latinoamérica. Se espera su estreno en el segundo cuatrimestre de 2028”, detalló el alcalde en conferencia de prensa.

La nueva estructura contará con tres niveles —sótano y dos pisos sobre el nivel del suelo— y ofrecerá flexibilidad para múltiples usos. Entre sus funciones previstas están temporadas de baloncesto, boxeo, lucha libre, voleibol, patinaje sobre hielo, gimnasia, campamentos de verano, graduaciones, asambleas y competencias de Paso Fino.

El complejo incluirá generador de respaldo eléctrico, restaurantes, salones VIP, club house, espacios para exhibidores y auspiciadores, sonido de alta tecnología para conciertos y festivales, suites ejecutivas, oficinas, tiendas para fanáticos, instalaciones sanitarias, camerinos amplios, gimnasios y asientos modernos para espectadores.

La demolición del Coliseo Héctor Solá Bezares inició el pasado 19 de febrero. ( Suministrada )

“Individualmente y como ciudad, hemos mostrado éxito en la ejecución de un proyecto complejo con metas claras. Agradezco a las personas y entidades que han trabajado codo a codo para hacer posible este momento: ingenieros, arquitectos, contratistas y todas las agencias involucradas. Este logro pertenece a todos los habitantes de Caguas y a cada Criollo y Criolla que sueña con una ciudad más fuerte, vibrante y unida”, expresó Miranda Torres.

El alcalde subrayó que la nueva instalación no solo será un escenario deportivo, sino también un espacio cultural y social que permitirá a la ciudad atraer eventos de gran envergadura y mejorar la experiencia de los asistentes.

La demolición del Coliseo Héctor Solá Bezares marca el inicio de un proyecto considerado uno de los más ambiciosos en la infraestructura deportiva y recreativa de Caguas en las últimas décadas.