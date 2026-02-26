Ya está en marcha la demolición del Coliseo Héctor Solá Bezares de Caguas
Los trabajos se extenderán hasta finales del verano y en su lugar se construirá un nuevo recinto que se espera inaugure en el 2028.
El Municipio Autónomo de Caguas comenzó los trabajos de demolición del antiguo Coliseo Héctor Solá Bezares, paso previo a la construcción de la nueva estructura, anunció el alcalde William Miranda Torres.
La demolición se inició el jueves 19 de febrero y se proyecta que continúe hasta inicios del verano. Los trabajos están a cargo de Alpha Demolitions Inc. y HB Arqui Plani, que operan con equipos y personal especializado para garantizar que se cumplan las normas de seguridad. El costo estimado de esta fase asciende a $1,274,000.
En octubre pasado, Miranda Torres informó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Oficina para el Financiamiento de la Infraestructura (COR3) aprobaron una asignación aproximada de $36 millones para la construcción del nuevo coliseo.
“El nuevo Coliseo se levantará en el mismo sitio, con capacidad estimada de 6,000 a 6,500 espectadores. Su diseño contemporáneo y funcional ha sido desarrollado por CMA Architects & Engineers, firma con sede local que presta servicios en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y Latinoamérica. Se espera su estreno en el segundo cuatrimestre de 2028”, detalló el alcalde en conferencia de prensa.
La nueva estructura contará con tres niveles —sótano y dos pisos sobre el nivel del suelo— y ofrecerá flexibilidad para múltiples usos. Entre sus funciones previstas están temporadas de baloncesto, boxeo, lucha libre, voleibol, patinaje sobre hielo, gimnasia, campamentos de verano, graduaciones, asambleas y competencias de Paso Fino.
El complejo incluirá generador de respaldo eléctrico, restaurantes, salones VIP, club house, espacios para exhibidores y auspiciadores, sonido de alta tecnología para conciertos y festivales, suites ejecutivas, oficinas, tiendas para fanáticos, instalaciones sanitarias, camerinos amplios, gimnasios y asientos modernos para espectadores.
“Individualmente y como ciudad, hemos mostrado éxito en la ejecución de un proyecto complejo con metas claras. Agradezco a las personas y entidades que han trabajado codo a codo para hacer posible este momento: ingenieros, arquitectos, contratistas y todas las agencias involucradas. Este logro pertenece a todos los habitantes de Caguas y a cada Criollo y Criolla que sueña con una ciudad más fuerte, vibrante y unida”, expresó Miranda Torres.
El alcalde subrayó que la nueva instalación no solo será un escenario deportivo, sino también un espacio cultural y social que permitirá a la ciudad atraer eventos de gran envergadura y mejorar la experiencia de los asistentes.
La demolición del Coliseo Héctor Solá Bezares marca el inicio de un proyecto considerado uno de los más ambiciosos en la infraestructura deportiva y recreativa de Caguas en las últimas décadas.