Jorge Padilla gana campeonato de bateo de la Doble A Por Primerahora.com 05/27/2019 |04:46 p.m.

El veterano guardabosque de los subcampeones Cariduros de Fajardo, Jorge Padilla, se consagró campeón bate nacional de la temporada regular 2019 del Béisbol Superior Doble A con robusto promedio de .492.

Padilla cerró los 20 juegos de la primera fase del torneo con 29 hits en 59 turnos oficiales.

De los 29 inatrapables, 20 fueron sencillos, cinco dobletes, un triple y tres cuadrangulares. Acumuló 13 carreras empujadas y 17 anotadas. Recibió nueve bases por bolas y apenas se ponchó en seis ocasiones.

“Hace unos años me retiré de la pelota profesional y no sabía si iba a seguir jugando el béisbol Doble A. Este ha sido un año especial. Antes de comenzar la temporada no sabía dónde iba a jugar. Ya uno entrado en edad y tener estos logros significa muchísimo”, expresó el jugador, natural de Carolina.

El destacado bateador tiene 39 años y cumplirá agosto. Después de 15 temporadas activo como jugador profesional en Estados Unidos, incluyendo la del 2009 con los Washington Nationals en las Grandes Ligas, hizo su debut en la Doble A con los Grises de Humacao en 2014.

Desde entonces, ha militado con los equipos Artesanos de Las Piedras y Guerrilleros de Río Grande. Con Las Piedras fue pieza clave en el campeonato nacional del 2015.

“Este año la preparación fue vital. Tuve la oportunidad de batear todos los días. Esa fue la clave. Yo terminaba los domingos de jugar y al otro día por la tarde estaba haciendo mis 200 ’swings’. La acogida en Fajardo ha sido muy buena, el trato muy bueno. Es tremenda franquicia en todo el sentido”, indicó.

Padilla ganó el campeonato de bateo en la sección Este, la cual se caracteriza por sus buenos lanzadores. Entre los nombres que sobresalen en la división están Raúl Rivera, Roy Geigel, Bryan Escanio, Luis Cintrón y Luis Atilano.

“Estoy trabajando año por año. No trato de ser ’super man’. La forma en que me prepararé fue sumamente diferente”, puntualizó el pelotero, quien actualmente es agente certificado de las Grandes Ligas y director de la academia Pro Baseball en Cayey.

“Le dedico este logro a Dios y a mi familia que han estado ahí cien por ciento”, agregó.