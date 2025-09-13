Nueva York. Aaron Judge conectó el cuadrangular número 362 en su carrera para romper un empate con Joe DiMaggio y quedar en solitario como el cuarto mejor jonronero en la historia de los Yankees de Nueva York, quienes vencieron el viernes 4-1 a los Red Sox de Boston.

Luis Gil lanzó seis entradas sin permitir hit, y Nueva York amplió su ventaja en la carrera por la ventaja de local en los playoffs de la Liga Americana.

El dominicano Gil (4-1) dejó el montículo con un juego sin hit intacto después de seis entradas y 93 lanzamientos, pero el relevista boricua Fernando Cruz permitió un jonrón a Nate Eaton con un out en la séptima — uno de los dos hits de Boston.

Aaron Judge's 362nd HR is 4th all-time in @Yankees history!



He trails only Babe Ruth, Mickey Mantle and Lou Gehrig. pic.twitter.com/T4J4wB26pb — MLB (@MLB) September 12, 2025

“En la situación actual de la división, todo está muy apretado”, dijo Gil acerca de haber dejado el juego con un doble cero. “Todos estos juegos son muy importantes para nosotros, y queremos seguir haciendo lo mejor que podamos. Uno sólo quiere encontrar una forma de contribuir”.

No ha habido un juego sin hit en las mayores esta temporada.

Los Yankees tomaron una ventaja de juego y medio sobre los Medias Rojas en la carrera por el primer puesto de comodín de la Liga Americana, lo que les daría una posible ventaja de local sobre Boston en la primera ronda de los playoffs.

Un juego después de que Judge bateó dos jonrones y dio alcance a DiMaggio bajo la mirada del presidente Donald Trump en el Yankee Stadium para conmemorar el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el capitán de los Yankees prendió el segundo lanzamiento que vio de Lucas Giolito en la primera entrada.

La pelota se fue por encima del Monstruo Verde y hacia Lansdowne Street.

El batazo de 468 pies le dio a Nueva York una ventaja de 1-0 sobre Boston.

Judge alcanzó los 362 jonrones en su juego número 1,130. DiMaggio jugó 1,736 duelos y conectó su último jonrón el 28 de septiembre de 1951, al final de una carrera de 13 años que fue interrumpida durante tres temporadas porque prestó servicio en la Segunda Guerra Mundial.

Tras rebasar el hito, Judge negó que vaya a buscar la marca más famosa de DiMaggio, la de 56 juegos consecutivos bateando de hit.

“No creo que vaya a romper ésa”, reconoció entre risas. “Puedo intentarlo, pero me parece que ese récord es intocable”.

El 47º jonrón de la temporada por parte de Judge elevó su promedio de bateo, el mejor de las Grandes Ligas, a .324.

Judge rompió un empate con el receptor del Salón de la Fama Yogi Berra en el quinto lugar de la lista de carreras de Nueva York el martes por la noche. Babe Ruth conectó 659 de sus 714 jonrones con los Yankees. Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493) son los otros Yankees por delante de Judge.

Nueva York puso la pizarra 2-0 en la tercera entrada después de que Ben Rice se colocó en la primera base por interferencia del receptor. Cody Bellinger siguió con un sencillo impulsor para empujar a Judge, quien había recibido una base por bolas.

Gil ponchó a cuatro y caminó a cuatro. Incurrió en un lanzamiento descontrolado y un balk. David Bednar lanzó la novena para su 23er salvamento.

Giolito (10-4) permitió dos carreras — una limpia — en cinco innings y dos tercios,

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 4-1 con una anotada.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-0. El venezolano Carlos Narváez de 3-0.