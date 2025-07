Nueva York. El capitán de los Yankees, Aaron Judge, sus compañeros de equipo y la afición de Nueva York respiraron aliviados el sábado cuando se dio a conocer que el dos veces MVP de la Liga Americana sufrió una distensión del flexor en su codo derecho, pero sin daño agudo en su ligamento colateral cubital que pudiera causar una ausencia prolongada.

Judge se realizó una resonancia magnética el sábado después de que se dio a conocer que se perdería su segundo encuentro de la temporada, que los Yankees perdieron 9-4 ante Phillies.

Recibió una inyección de plasma rico en plaquetas y entrará en la lista de lesionados, pero espera volver a la acción en 10 días a dos semanas, inicialmente como bateador designado.

PUBLICIDAD

“Uno nunca quiere entrar en el tubo. Nunca es divertido. No sabes qué va a aparecer”, dijo Judge. “Por eso he evitado mucho de esas imágenes y cosas así, porque si no sé lo que está pasando, supongo que no puede hacerte daño”.

Judge lidera las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .342 y OPS de 1.160. Tiene 37 jonrones y 85 carreras impulsadas con Nueva York que abrió una ventaja de siete juegos en la AL Este a finales de mayo, pero comenzó el sábado a cinco juegos y medio de Toronto, que es primero en la división.

“En general, recibimos buenas noticias hoy”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone. “Creo que todos temíamos lo peor”.

Sabiendo lo duro que es Judge, Boone había estado preocupado. Judge le dijo a Boone sobre la dificultad para lanzar durante la derrota 12-5 del viernes ante Filadelfia.

“No podía lanzar más allá de 60 pies”, dijo Judge. “Nos enfrentamos a unos Filis que pueden golpear la pelota por todo el parque. Simplemente no quería poner en peligro a nuestros lanzadores, simplemente no poder subir y hacer una jugada para ellos”.

Boone recibió los resultados del escaneo justo antes del inicio del juego del sábado, cuando los oficiales del equipo estaban obteniendo más evaluaciones. Debido a que el dolor afectó su lanzamiento pero no su bateo, Judge luchó por no entrar en la lista de lesionados.

“Con esa distensión, si sales y juegas con ella, pones en peligro el UCL, así que tenemos que sanar eso”, dijo Boone.

PUBLICIDAD

Boone dijo que era demasiado pronto para determinar si el prospecto muy valorado Spencer Jones será llamado desde Scranton/Wilkes-Barre de la Triple-A.

Judge probablemente no lanzará durante 10 a 14 días, luego necesitará unos días lanzando para recuperar la fuerza del brazo antes de regresar al campo exterior.

“Realmente estaba reacio a entrar en cualquier lista de lesionados o algo así”, dijo Judge. “Yo estaba como, ‘Si puedo batear, déjame batear’”. dijo. “Comenzaré como bateador designado, creo, una vez que se cumpla este décimo día”.

Giancarlo Stanton, el bateador designado principal del equipo, comenzará a entrenar en el campo exterior la próxima semana para ayudar a cubrir la ausencia de Judge.

“Nunca es un alivio saber que va a estar fuera, pero por lo que es, supongo que podrías decir que es el mejor de los casos”, dijo Stanton.

Judge dijo que sintió el dolor por primera vez en la sexta entrada del juego del martes en Toronto, cuando George Springer conectó un sencillo al derecho en la sexta entrada ante el nicaragüense Jonathan Loáisiga. Judge hizo un fuerte lanzamiento a home en un intento de evitar la carrera del empate, pero Davis Schneider apenas superó la etiqueta del receptor Austin Wells.

Una entrada más tarde, Judge hizo una mueca después de atrapar el elevado del mexicano Alejandro Kirk en la esquina del jardín derecho en la séptima entrada y lanzar al segunda base Jazz Chisholm Jr . mientras Dante Bichette se deslizaba de segunda a tercera. Una cámara de YES Network captó a Judge apretando su mano derecha en un puño.

“Es tan duro como vienen y para que él muestre alguna vulnerabilidad o dolor o lo que sea”, dijo Boone. “Sabía que probablemente teníamos un problema. Y así, cualquier momento puedes temer lo peor con eso, pero por eso esperas para reaccionar, sin embargo... Obtuvimos la resonancia magnética y obtuvimos un diagnóstico claro con eso”.