La estelar lanzadora Angelis Rivera escribió una nueva página en la historia del béisbol femenino al convertirse en la primera puertorriqueña seleccionada para participar en la Women’s Pro Baseball League (WPBL), la nueva liga profesional de mujeres que comenzará a jugarse en Estados Unidos en el 2026.

Rivera fue escogida en la cuarta ronda del sorteo celebrado ayer jueves, siendo elegida por el equipo de Nueva York.

“La oportunidad de ser parte de la Women’s Pro Baseball League significa para mí un sueño cumplido, donde entre tantas mujeres de diferentes partes del mundo, podré demostrar que en Puerto Rico también se juega béisbol femenino y de esa misma forma servir de motivación para otras jugadoras de mi país”, indicó la lanzadora, natural de Juncos.

En su trayectoria en Puerto Rico, Rivera fue ganadora del premio Lanzadora del Año en 2021 con las Artesanas de Las Piedras. Además, ha defendido los colores del Equipo Nacional en múltiples eventos internacionales.

La WPBL marcará el resurgir del béisbol profesional femenino en los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera liga profesional de mujeres desde la década de 1940 y 1950, cuando brilló la histórica All-American Girls Professional Baseball League.

“Llegar a ser parte del equipo de Nueva York de esta liga me demostrará a mí misma que soy más fuerte de lo que podría haber imaginado y me inspirará a salir de mi zona de comfort para dar lo mejor de mí en el terreno de juego”, expresó Rivera.

El debut de la WPBL está programado para agosto de 2026.