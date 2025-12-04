El tercera base y múltiple ganador de Guantes de Oro, Nolan Arenado, y el jardinero central George Springer, fueron dos de los 35 jugadores que la Federación de Béisbol de Puerto Rico sometió ayer en un lista depurada de 35 jugadores candidatos para conformar el Equipo Nacional de Béisbol en el Clásico Mundial de Béisbol del 2026.

Aunque la lista no ha sido revelada oficialmente, esto porque la Federación de Béisbol ha seguido las reglas de Major League Baseball en torno a que dichos nombres no sean revelados, Primera Hora conoció por medio de fuentes de entero crédito que Arenado y Springer, dos descendientes de puertorriqueños, han sido incluidos en la lista aunque en el caso del segundo aún no hay una decisión firme de jugar en el torneo.

Arenado, quien es hijo y nieto de puertorriqueñas, e hijo de un padre cubano, jugó por Estados Unidos en pasadas ediciones del torneo. En su carrera de 13 temporadas en las Mayores suma 353 jonrones, 405 dobletes y 1,184 RBI. A la defensa, por su parte, ha ganado 10 Guantes de Oro.

Springer, quien es hijo de una utuadeña, nunca ha jugado en el Clásico Mundial de Béisbol. Fue reclutado por ambos Estados Unidos y Puerto Rico en el 2017, pero no jugó por ninguno. El jardinero central de los Blue Jays de Toronto ha disparado 293 jonrones y remolcado 796 carreras en 12 temporadas en las Grandes Ligas.

George Springer es un destacado primer bate que patrulla el jardín central. No debe haber dudas de que ocuparía esas dos posiciones por Puerto Rico si decide jugar en el Clásico Mundial. ( Chris Young )

Los nombres de estas dos grandes superestrellas del béisbol se unen a nombres de los cuales no hay dudas están en la lista, tales como el del capitán del equipo, Francisco Lindor, y los de Carlos Correa, Javier Báez y Heliot Ramos.

No está claro aún si Puerto Rico también llegó a acuerdos para convocar al infielder de los Mets de Nueva York, Mark Vientos, al de los Tigers de Detroit, Riley Greene, o al jardinero de los Royals de Kansas City, Jac Caglione.

Caglione, que es hijo de una mujer de origen puertorriqueño, también puede jugar por Italia y por Estados Unidos. En algún momento en sus redes sociales dijo que se estaba inclinando a jugar por Italia, país que fue el primero en contactarle y reclutarle desde los años que jugaba a nivel colegial.

Vientos, por su parte, pueden jugar por Estados Unidos por haber nacido allí, pero igualmente puede jugar por República Dominicana, Puerto Rico o Nicaragua. Su padre es dominicano, su abuelo nació en Mayagüez y su madre nació en Nicaragua.

Greene, por su parte, es hijo de una puertorriqueña y podría jugar por la novena de la Isla así como la de Estados Unidos.

El Clásico Mundial de Béisbol del 2026 se jugará del 5 al 17 de marzo. Puerto Rico albergará una de los grupos de la primera ronda entre los días 6-11 de marzo. Será el Grupo A y, además de Puerto Rico, en el pool jugarán también Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

Los otros grupos de primera ronda jugarán en Tokio, Japón, y en las ciudades de Houston, Texas, y Miami, Florida.

El Grupo B de la competencia, que jugará en Houston, estará formado por Estados Unidos, México, Brasil, Gran Bretaña e Italia; el Grupo C, en Tokio, estará formado por Japón, Australia, Corea del Sur, China Tapéi y la República Checa; y el Grupo D, que jugará en Miami, por República Dominicana, Venezuela, Holanda, Israel y Nicaragua.

Las segundas rondas del Clásico Mundial 2026 se jugarán en Houston y Miami. Las semifinales y la final serán en Miami. A las segundas rondas avanzan los mejores dos equipos de cada grupo.

En el caso del Grupo A al que pertenece Puerto Rico, los dos mejores cruzarán en Houston contra los dos mejores del Grupo B. Y en Miami se cruzarán los clasificados de los Grupos C y D.

A las semifinales, del mismo modo, avanzarán los dos que terminen uno y dos en sus grupos.

La final del Clásico Mundial de Béisbol será el 17 de marzo.

Puerto Rico en su historia en el Clásico Mundial ha llegado a dos juegos finales, sin la suerte de haber podido levantar el trofeo de campeón.