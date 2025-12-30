Los Criollos de Caguas reforzaron su plantilla de cara a la semifinal 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, al seleccionar al guardabosque Anthony García y al lanzador derecho Derek West, ambos de los Indios de Mayagüez, en el sorteo especial previo a la penúltima etapa del torneo.

Caguas escogió en el cuarto puesto del sorteo. García fue seleccionado en la primera ronda, mientras que West fue reclamado en la segunda.

García cuenta con 15 temporadas de experiencia en el béisbol profesional, incluyendo cinco en triple A, y ha sido una de las figuras ofensivas más consistentes de los Indios. Ha ganado en dos ocasiones el premio Jugador Más Valioso de la liga, siendo reconocido por primera vez en la temporada 2014-15 y más recientemente en la campaña 2024-25.

PUBLICIDAD

Esta temporada bateó para .243, con 13 carreras empujadas, un cuadrangular y siete carreras anotadas.

Por su parte, West es un lanzador que este año estuvo por primera vez con los Indios, aunque previamente lanzó con los Cangrejeros de Santurce. Además, cuenta con experiencia en ligas como Venezuela y México, así como en el béisbol organizado con la organización de los Astros de Houston a nivel doble A.

Con los Indios, West dejó marca de 1-1 con efectividad de 2.19 en 24.2 entradas lanzadas, acumulando 32 ponches.

Los Criollos de Caguas abrirán su participación en la serie semifinal este viernes, cuando visiten a los Cangrejeros de Santurce en una serie pactada a un máximo de siete juegos.

Ponce se queda con el “Pulpo” Rivera

Por su parte, los Leones de Ponce seleccionaron al antesalista Emmanuel “Pulpo” Rivera y al lanzador zurdo Brady Tedesco en el sorteo de los equipos eliminados.

Rivera, capitán de los Indios de Mayagüez, registró promedio de bateo de .348 en la temporada regular con 21 carreras remolcadas.

Mientras, Tedesco tuvo marca de 1-4 y efectividad de 3.38 con los Senadores de San Juan.

Ponce terminó la temporada regular segundos en la tabla de posiciones con marca de 20-17. A partir del viernes enfrentarán a los Gigantes de Carolina en la serie semifinal.