El gerente general del Equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Carlos Beltrán, aclaró este domingo que la posible participación de Carlos Correa en el próximo certamen mundialista es un proceso en manos de los encargados del torneo, y no una decisión directa de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) ni de los equipos de Grandes Ligas.

Beltrán subrayó que la decisión final no recae directamente ni en la FBPR ni en los dueños de los equipos de Grandes Ligas, sino en el propio Clásico Mundial de Béisbol (WBC, por sus siglas en inglés). Según explicó, aunque las organizaciones pueden expresar preocupaciones -principalmente relacionadas a riesgos de lesiones- existe un protocolo establecido.

“Referente a lo de Carlos (Correa) esto es un proceso, los dueños (de los equipos) no pueden oponerse a que los jugadores no participen. El WBC es el encargado de manejar esa situación", comentó Beltrán durante su recibimiento en los predios del Estadio Pedro Román Meléndez de Manatí, en el que se celebró su llamada al Salón de la Fama del Béisbol.

“No reconozco bien la noticia. No tengo detalles de qué es lo que se ha dicho, pero ese es el proceso. Los dueños de alguna manera u otra se pueden oponer a que un jugador no quiera jugar porque están preocupados de un aspecto de lesiones, cosas así, pero el Clásico de Béisbol tiene un proceso en el cual ellos, si hay un jugador que decide participar y la organización se opone, buscan unos doctores independientes para que miren los récords y ellos determinan si es una preocupación legítima o es una preocupación nada más porque están protegiendo su inversión”, continuó.

Las declaraciones del exjugador llegan a preguntas de los medios de comunicación locales luego de que Chandler Rome, reportero de The Athletic, informara que Correa y el dueño de los Astros de Houston, Jim Crane, aún están trabajando para recibir las aprobaciones necesarias que permitan al tercera base participar en el torneo.

Puerto Rico será anfitrión del Grupo A del Clásico Mundial, que se disputará del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

De concretarse su participación, Correa volverá a vestir el uniforme de la isla como en la edición de 2017. En 2023, el jugador optó por no participar para permanecer junto a su esposa, Daniella Rodríguez, quien estaba próxima a dar a luz a su segundo hijo, Kylo.

“Yo esperaré el proceso porque no puedo anticipar a contestar por Carlos. En algún momento nos informarán qué es lo que pasará con ese caso”, dijo.

Beltrán explicó que, una vez el jugador manifiesta interés en participar, el rol de la gerencia es notificar al WBC, que se encarga de “tocar las puertas necesarias” y guiar el proceso.

“Honestamente, no es mucho lo que podemos hacer. Al final del día, quien determina el proceso es el WBC”, reiteró.

Mientras ese caso se define, el gerente general se mostró optimista y entusiasmado con el trabajo que se está realizando de cara al torneo. Actualmente, el róster preliminar cuenta con 35 jugadores, y Puerto Rico deberá entregar su lista final en o antes del 3 de febrero.

“Hemos hecho unas reuniones con los coaches. Hemos hablado de los jugadores que tenemos en el róster, que ahora mismo está en 35. Lo que estoy bien contento es que veo el engagement de todos los coaches. Cada vez que hacemos un zoom call todo el mundo se pega, todo el mundo está ahí ‘pompeado’ y eso no es nada mejor que tú creas un buen ambiente" manifestó.

“Cuando tú tienes muchas personas que conocen de juego, a lo mejor se puede interferir un poquito, no sé el ego o cualquier cosa de esas, pero ver que todos nosotros estamos como que empujando para verdaderamente formalizar el mejor equipo posible, salgo ‘pompeado’ de las reuniones. Yo salgo como que como que diantre que brutal”, sentenció Beltrán.