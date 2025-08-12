Houston. Carlos Correa y Alex Bregman regresaron el lunes al Daikin Park.

Pero mientras Correa hacía su triunfal regreso a casa tras el reciente cambio bomba que lo trajo de vuelta a los Astros de Houston desde los Twins de Minnesota, Bregman estaba en el parque por primera vez como visitante, tras firmar con los Red Sox de Boston esta temporada baja.

Houston resistió una remontada tardía para llevarse el primero de la serie de tres juegos por marcador de 7-6.

Bregman fue homenajeado antes del juego con un video que le dio la bienvenida de nuevo a Houston y resaltó sus muchos logros con el equipo.

“Muy bonito”, dijo. “Un gran momento, traté de absorberlo todo. (El mánager de los Red Sox, Alex Cora) me dijo que lo disfrutara y realmente lo intenté. Fue un momento especial”.

Recibió una gran ovación entonces y antes de su primer turno al bate en la primera entrada. Pero después de conectar un jonrón de dos carreras en ese turno, la afición local lo abucheó cada vez que volvió al plato.

“Fue genial”, dijo riendo al ser preguntado por los abucheos. “Me encantó. Esperaba que lo hicieran”.

Los Astros pusieron en la pantalla gigante una imagen de Correa con las palabras “Bienvenido a casa” antes de su primer turno al bate en la parte baja de la primera entrada. Recibió una ovación de pie de los 39,330 aficionados presentes y se alejó del plato para levantar el casco en señal de agradecimiento.

Se sintió abrumado por la emoción, pero tuvo que recomponerse rápido con Garrett Crochet en el montículo.

“Se me puso la piel de gallina y casi sentí que quería llorar”, dijo Correa. “Pero pensé: ‘no puedo llorar antes de enfrentar a un posible ganador del Cy Young’. Así que me mantuve firme. Pero fue verdaderamente especial ver cuánto amor me tiene esta ciudad”.

Correa bateó un sencillo impulsor el lunes para ayudar a Houston a la victoria.

Bregman, seleccionado segundo global por los Astros en 2015, pasó sus primeras nueve temporadas en Houston, donde ayudó al equipo a lograr ocho apariciones en postemporada, incluidas siete Series de Campeonato de la Liga Americana, cuatro Series Mundiales y dos campeonatos. El antesalista fue convocado dos veces al Juego de Estrellas con Houston, ganó un Guante de Oro la temporada pasada y un Bate de Plata en 2019, año en el que terminó segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Bregman fue preguntado sobre la coincidencia de que ambos regresaran a Houston el mismo día.

“Me sorprendió la noticia en la fecha límite de cambios y fue increíble. Parece que él se ha adaptado de inmediato”, dijo Bregman. “Es un gran jugador, un líder, un excelente compañero. Siempre es difícil competir contra él porque es un gran competidor, pero hoy daremos lo mejor de nosotros”.

Correa, quien renunció a su cláusula de no cambio para volver a Houston, regresa tras jugar con los Twins desde 2022. Seleccionado como la primera elección global en el draft de 2012, pasó sus primeras ocho temporadas con los Astros, formando pareja con Bregman durante muchos de esos años para transformar al equipo de un hazmerreír de la liga a un contendiente perenne. Ha estado en gran forma en los nueve juegos desde el cambio, y llegó al lunes bateando para .405 con 15 hits, incluidos dos jonrones y seis impulsadas.

Dijo que regresar al equipo donde comenzó su carrera, después de cuatro años fuera, es algo irreal.

“Es una segunda oportunidad para volver aquí y ponerme este uniforme, y es una oportunidad que nunca daré por sentada”, dijo. “Voy a salir al campo y dar lo mejor de mí cada día que juegue”.

Correa, quien en los últimos años se ha visto afectado por lesiones, dijo que se siente rejuvenecido desde que volvió a los Astros y se movió a la tercera base después de haber jugado toda su carrera como campocorto.

“En tercera no me canso tanto, así que siento que mis piernas están mucho más frescas”, dijo.

Bregman, que jugó muchos años como antesalista en Houston mientras Correa cubría el campocorto, no duda de que su excompañero brillará en la nueva posición.

“Va a hacerlo muy bien ahí”, dijo Bregman. “Tiene un brazo increíble. Siempre decíamos que si él atrapaba la pelota, el corredor estaba out por lo bueno que es su brazo, y la transición será muy buena para él. Es un ganador del Guante de Platino como campocorto, así que la tercera base debería ser bastante fácil para él”.

Aunque Bregman ya enfrentó a los Astros recientemente en Boston, cuando los Red Sox barrieron una serie de tres juegos, admitió que el lunes sería más emotivo por todos los recuerdos vividos allí. Habló de lo que más le marcó en su paso por Houston.

“Diría que los campeonatos y ver lo resiliente que es esta ciudad, cómo se une en tiempos difíciles”, dijo. “Y la gente es genial, mis compañeros, los entrenadores, todo, todos los recuerdos en el clubhouse, trabajando duro para encontrar la manera de ganar un juego cada día. Esa rutina diaria fue muy divertida para nosotros”.

En cuanto a Correa, está disfrutando cada minuto de su regreso al equipo. Lo mejor, dijo, es reunirse con su amigo cercano y segunda base, José Altuve.

Un grupo de fanáticos le muestra a Carlos Correa una pancarta que dice que la casa es donde está el corazón. ( David J. Phillip )

“Tan pronto llegué a Boston, le di un gran abrazo y le dije que lo extrañaba”, dijo Correa. “Es un jugador increíble, pero en el lado humano, puedo salir con él después de los juegos, ir a comer después de los juegos y hablar de béisbol. Es algo que extrañé mucho y ahora puedo hacerlo otra vez, así que no lo voy a dar por sentado”.

Altuve comparte esos sentimientos.

“Estoy muy emocionado de que esté de vuelta”, dijo. “Realmente disfruté mi tiempo jugando con él y voy a disfrutar jugar con él otra vez; todos estamos emocionados por su regreso”.