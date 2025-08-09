Carlos Correa conecta un hit decisivo en la décima entrada contra los Yankees
El campocorto puertorriqueño ayudó a los Astros a ganar por tercera vez en cuatro juegos.
Nueva York. El boricua Carlos Correa conectó un sencillo que rompió el empate con un cuadro adelantado ante el alicaído relevista Devin Williams en la décima entrada, y los Astros de Houston se impusieron el viernes 5-3 a los Yankees de Nueva York.
Taylor Trammell añadió un jonrón de dos carreras contra Williams para poner el encuentro 5-2.
Nueva York perdió por sexta vez en siete juegos y cayó a una foja de 3-8 en duelos definidos en entradas extra.
Después de que el cerrador Josh Hader (6-2) retiró sin problemas a Aaron Judge, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. en la novena entrada, los Astros necesitaron cuatro lanzamientos para recuperar la ventaja.
El venezolano José Altuve, corredor automático, avanzó a la antesala cuando Williams envió su primer lanzamiento al backstop. Después de que los Yankees adelantaron su cuadro, Correa conectó un cambio de velocidad y depositó la pelota en el jardín central.
Carlos Correa gives the @Astros the lead in the 10th! #FridayNightBaseball pic.twitter.com/gKBMUJYDET— MLB (@MLB) August 9, 2025
Williams (3-5) consiguió dos outs antes de que Trammell conectara otro cambio, con cuenta de 0-1, para colocar la esférica en las gradas del jardín derecho. Williams ha permitido cuatro jonrones en sus últimas ocho apariciones.
El hit de Correa ayudó a que los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, ganaran por tercera vez en cuatro juegos y por décima ocasión en 26 compromisos.
Altuve conectó un jonrón de dos carreras en su tercer turno al bate contra el novato Cam Schlittler para dar a los Astros una ventaja de 2-0.
El abridor de Houston, Hunter Brown, permitió dos carreras y cuatro hits en cinco episodios y un tercio. Llevó un juego de un hit hasta la sexta entrada y retiró a 14 bateadores consecutivos antes de que Ryan McMahon recibiera una base por bolas para preparar el rally de Nueva York.
Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-0, Jesús Sánchez de 4-1 con una anotada, Yainer Díaz de 5-1 con una anotada. El venezolano Altuve de 4-2 con dos anotadas y dos producidas. Los puertorriqueños Correa de 3-2 con una remolcada, Víctor Caratini de 1-0. El hondureño Mauricio Dubón de 5-1.
Por los Yankees, los dominicanos Jasson Domínguez de 2-0, Amed Rosario de 2-0.