El dirigente puertorriqueño Charlie Montoyo dijo que recibió de la gerencia de los Blue Jays de Toronto una palmada en la espalda por su trabajo al frente del equipo este año, gestión que le dio a la organización un pase a la ampliada postemporada de las Grandes Ligas y la cual terminó en la tarde del miércoles cuando el equipo fue eliminado vía barrida frente a los Rays de Tampa Bay.

Pese a la eliminación, no hay quien discuta que fue una temporada exitosa para los jóvenes Blue Jays y para el piloto de segundo año en las Mayores.

Con todo lo que pasó, se hizo un trabajo tremendo -Charlie Montoyo

Montoyo mismo así lo considera. Éste dijo que terminó la temporada con una sensación de satisfacción por haber tenido un récord ganador (32-28) y haber guiado a su novena a la postemporada. También se siente que hizo un buen trabajo liderando a sus jóvenes jugadores y guiándoles a desarrollar sus talentosos. Además recuerda que todo el grupo tuvo que superar muchas condiciones difíciles en la campaña, como lo fue tener no tener un parque local hasta varias semanas después de haber comenzado la temporada, además del golpe que tuvieron en su penúltima serie contra los Yankees de Nueva York que por poco saca al equipo de la postemporada.

PUBLICIDAD

“Con todo lo que pasó, se hizo un trabajo tremendo", dijo Montoyo al mencionar también que el equipo jugó 28 juegos en 27 días de calendario en un momento de la temporada.

La gerencia del equipo que contrató a Montoyo hace dos años también quedó satisfecha, según dijo el dirigente por una conversación que tuvo el mismo miércoles con el presidente del club, Mark A. Shapiro, y el gerente general Ross Atkins.

“Ayer (miércoles), cuando se acabó el juego, salimos y estaban bien contentos con la labor que hice", relato Montoyo.

“No puedo decir que me ofrecieron nada (en relación a una extensión). Uno sabe cómo es esto. Tuvimos la oportunidad de llevar a un equipo a los playoffs. Lo bailado nadie nos lo quita", agregó, recordando que tiene un año adicional de contrato con los Blue Jays.

Humilde ante consideración para premio de Dirigente del Año

Montoyo está en contrato con el equipo hasta el 2021. El equipo tiene una opción sobre el dirigente para el 2022.

La labor de Montoyo también podría ser reconocida con algo más que una palmada en la espalda de parte de la gerencia de equipo. Montoyo tiene mérito para ser reconocido como Dirigente del Año luego de haber guiado a los Blue Jays a cerrar la temporada regular con marca de 32-28 en un año especial en el que tuvo que enfrentar en la mayoría de sus partidos a las novenas Rays de Tampa Bay y Yankees de Nueva York, considerados de los equipos más poderosos de las Mayores.

También tiene mérito por haber guiado a la postemporada a la novena con el promedio de edad más joven del béisbol entre las 16 presentes en esa etapa, esto con un promedio de 25 años por jugador.

PUBLICIDAD

Un hombre humilde, el ‘Niño de Oro de Florida' dijo que no es quién para opinar sobre el tema del Dirigente del Año, aunque agradece a los que lo incluyen en la conversación.

“Saben como soy para hablar de mí. La gente me ha dicho. Los amigos me han dicho que me han mencionado en eso. Es bien chévere. No lo doy por contado. Es bueno que la gente piense así", dijo quien fuera un exitoso dirigente en liga menor con los Rays de Tampa Bay, con quienes también fue coach en las Mayores, antes de ser firmado por los Blue Jays.

Otros candidatos para el premio Dirigente del Año en la Liga Americana podría ser Rich Rentería, de los White Sox de Chicago, y el salinense Santos Alomar, hijo, quien guió a los Indians de Cleveland a la postemporada como dirigente interino en el lugar del convaleciente Terry Francona.

Lourdes Gurriel y Vladimir Guerrero Jr. son dos de la grandes figuras jóvenes de los Blue Jays de Toronto.

Bajo Montoyo, todos de los bateadores jóvenes que el equipo proyecta para el futuro demostraron desarrollo en la temporada. Así fue, desde Bo Bichette (.301, 5HR, 23 RBI), a Cavan Biggio (.250, 8HR, 28 RBI) y Vladimir Guerrero, hijo (.262, 9HR, 33RBI), hasta los más adelantados como Teoscar Hernández (.289, 16 HR, 34 RBI) y Lourdes Gurriel, hijo (.308, 11 HR, 33 RBI).

Pide a su organización enviar prospectos a Puerto Rico

Montoyo agregó que en la conversación del miércoles con la gerencia del equipo también mencionó la posibilidad de que la organización envíe a Puerto Rico a jugar a varios de sus jugadores de liga menor que han estado inactivos todo el año.

PUBLICIDAD

Dijo que les mencionó como candidatos a jugar en la Isla a la primera selección de Toronto en el pasado sorteo, el jugador de ascendencia boricua Austin Martin, quien fue reclamado en el sorteo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente por los Atenienses de Manatí.

Agregó que la gerencia mencionó que están pensando en la Liga Instruccional.

“Sería bueno mandar a los peloteros nuestros para allá. Sería perfecto. Están bregando en eso mismo. Están mirando a la Liga Instruccional. Después de eso, están mirando el chance de enviar peloteros para allá", dijo Montoyo.

Charlie Montoyo clasificó a su equipo a los playoffs en apenas su segunda temporada al frente de la novena. (Adrian Kraus)

La liga Roberto Clemente tiene planes de comenzar en diciembre. En la liga participará el equipo RA12, que es el proyecto de desarrollo del expelotero boricua y miembro del Salón de la Fama Roberto Alomar, gloria del béisbol con el propio Toronto.

Por su parte, Montoyo dijo que ya está de regreso en Arizona, en donde reside, para unirse a su familia de cuatro, a los que no ha visto desde julio cuando se unió a los Blue Jays para preparar la temporada 2020.

Señaló a diciembre como una etapa crucial para el equipo en la agencia libre. Dijo que deben ser agresivos en ese tiempo de firmar peloteros para fortalecer el equipo y mantener el ascenso colectivo de su novena.

“Este año no hay winter meetings. Será mucho por teléfono. Hay que volar si queremos ver a un agente libre. Esperemos que el presupuesto suba y busquen más agentes libres, dos bates veteranos para ayudar a los muchachos. Esta temporada libre es importante para ver qué agentes libres podemos firmar", adelantó.