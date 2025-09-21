Los Rojos de Cincinnati vencieron el domingo 1-0 a los Cachorros de Chicago y empataron con los Mets de Nueva York por el último puesto de wild card en la Liga Nacional.

Los Rojos han ganado cinco juegos consecutivos, el máximo de la temporada, y seis de sus últimos siete compromisos. Los Mets perdieron ante los Nacionales más temprano en el día.

El juego del domingo se retrasó una hora y 11 minutos debido a la lluvia.

Matt McLain conectó un doble y anotó con un doble de Gavin Lux con dos outs al derecho, poniendo a los Rojos adelante 1-0 en el tercer inning.

Jameson Taillon (10-7) lanzó siete entradas sin bases por bolas y cuatro ponches.

El abridor de los Reds, Andrew Abbott, permitió cinco hits en cuatro 2/3 entradas antes de que los Rojos recurrieran al bullpen. Nick Martínez (11-13) lanzó dos 1/3 entradas en blanco. Graham Ashcraft permitió un hit en el octavo.

Pete Crow-Armstrong consiguió su séptimo salvamento de la temporada.

Por los Cachorros, los dominicanos Carlos Santana de 2-1 y Kevin Alcántara de 2-1.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 3-1 y Elly De La Cruz de 3-1.