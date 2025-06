Miami. Davion Mitchell regresa al Heat de Miami con un contrato de dos años por valor de $24 millones, dijo el sábado una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el sábado porque el acuerdo aún no ha sido firmado y anunciado.

Mitchell -a quien el Heat considera uno de los mejores defensores individuales de la liga- fue traspasado a Miami en febrero como parte del acuerdo que envió a Jimmy Butler a Golden State. Mitchell participó en 30 partidos de la temporada regular con el Heat, comenzó 15 de ellos y promedió 10.7 puntos en esos encuentros.

Promedió 15 puntos en los cuatro partidos de playoffs de Miami la pasada temporada e indicó al equipo que estaba dispuesto a regresar. Podría haber sido un agente libre restringido este verano.

“Estando aquí, simplemente encajé perfectamente”, afirmó Mitchell cuando terminó la temporada del Heat. “Necesitaban a alguien que pudiera ser una presencia defensiva, que pudiera abrir espacios para sus compañeros, y creo que eso es lo que hice”.

El Heat es su tercer equipo, después de pasar por Sacramento y Toronto. La novena selección del draft de 2021 por los Kings ha promediado 7.6 puntos y 3.3 asistencias en 301 partidos de temporada regular a lo largo de partes de cuatro temporadas.