Aunque dolorosa la decisión, el lanzador boricua José Berríos determinó junto a los Blue Jays de Toronto no ver acción en la Serie Mundial con el equipo para completar el proceso de rehabilitación de una inflamación en su codo derecho.

El bayamonés hubiese tenido la oportunidad de lanzar en su primer Clásico de Otoño cuando su novena enfrente desde el viernes a los Dodgers de Los Ángeles. No obstante, decidió no apresurar su retorno al montículo pese a encontrarse libre de dolor.

Así lo confirmó a Primera Hora el fisiólogo deportivo José Cruz, quien se encuentra trabajando con Berríos y su rehabilitación en Toronto.

“José Berríos está saludable, pero el tiempo en donde estamos junto con las fechas de la Serie Mundial no son buenas, no nos permiten regresar porque todavía nos falta terminar el programa de recuperación”, compartió Cruz.

“Él está enfocado, aunque se siente triste en cuanto al sentido que no puede ayudar al equipo en la Serie Mundial”, agregó.

Según el fisiólogo, el malestar comenzó en mayo cuando Berríos lanzó el 7 de abril frente a los Red Sox de Boston en temperaturas bajas en el Fenway Park. De hecho, esa noche, sumó su victoria número 100 en las Mayores.

“Desde ese juego se sintió incómodo. No era nada estructural, pero había una inflamación del tendón del bíceps que se reflejaba en el codo y empezó a sentirse un poquito inestable el hombro”, indicó.

Sin embargo, no fue hasta el 25 de septiembre, un día después de su última salida de la temporada y primera como relevista, que fue colocado en la lista de lesionados de 15 días. Fue la primera vez de su ingreso en este listado en sus 10 temporadas en las Grandes Ligas.

Eventualmente, indicó Cruz, una imagen de resonancia magnética (MRI, por sus en inglés) confirmó la inflamación. “En su biomecánica había una contracción constante que no le permitía extender el brazo completamente al soltar la bola”, explicó Cruz.

De acuerdo al fisiólogo, cuando el equipo decidió moverlo al bullpen, Berríos sintió que no estaba en condiciones de lanzar con efectividad y pidió una segunda opinión médica. El lanzador culminó la campaña con foja de 9-5, efectividad de 4.19 en 166 entradas lanzadas y observando a sus compañeros eliminar a los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional y luego a los Mariners de Seattle en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Después del 2016, año de su debut, fue la primera vez que el boricua no alcanzó el doble dígito en victorias.

De izquierda a derecha, José Berríos, Alejandro Kirk, el fisiólogo José Cruz y Vladimir Guerrero Jr. ( Suministrada )

“Cuando deciden que vaya al bullpen, Berríos no se sintió cómodo en esa salida y él habló con la gerencia y dijo que prefería que le dieran shutdown para poder buscar una segunda opinión y poder empezar a trabajar" añadió el especialista.

Decisión a futuro

Aunque el equipo le ofreció alternativas para acelerar su recuperación, indicó Cruz, Berríos optó por el camino más largo considerando su posible participación en el Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico y sus próximas temporadas de un contrato de siete y $131 millones que firmó con los Blue Jays previo a la campaña de 2022.

“Era prudente poder rehabilitarse de la manera correcta. Fortalecer ese codo, esa escápula y comenzar a soltar. Que él se sintiera cómodo y sintiera que su brazo está donde debe estar”, dijo Cruz.

Al momento, el derecho se encuentra en la etapa de “descanso activo”. La próxima fase es lanzar en terreno plano, soltar en el bullpen y continuar su rehabilitación en la isla.

“Lo más importante es que esté claro en su mente, que esté el cuerpo libre de cualquier lesión y cerrar la temporada apoyando el equipo”, sentenció Cruz.

Los Blue Jays regresan al Clásico de Otoño por primera vez desde 1993.