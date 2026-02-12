Mesa, Arizona. Los Cubs de Chicago vienen de una temporada de 92 victorias, recuperan gran parte de una alineación productiva y atlética, cuentan con varios lanzadores talentosos y firmaron al tercera base Alex Bregman, tres veces elegido al Juego de Estrellas, de cara a la nueva campaña.

Se puede decir con seguridad que este verano volverán las expectativas de élite a Wrigley Field.

El mánager de los Cubs, Craig Counsell, no eludió esa realidad el miércoles, antes del primer entrenamiento oficial de pretemporada del equipo para lanzadores y receptores. Al dirigirse por primera vez a los reporteros en Arizona, señaló: “todo el mundo trabaja muy duro para crear un equipo como éste”.

all roads lead to baseball season. pic.twitter.com/chbeBtZATY — Chicago Cubs (@Cubs) February 11, 2026

Han pasado casi 10 años desde que los Cubs vencieron a los Guardianes de Cleveland para ganar el título de la Serie Mundial de 2016. La franquicia se ha mantenido competitiva desde entonces —clasificó a los playoffs cuatro veces, incluida la temporada pasada—, pero no ha podido recrear la magia ni el talento que, de manera célebre, puso fin a 108 años de frustraciones.

Este roster podría representar su mejor oportunidad.

La alineación es relativamente joven, pero tiene experiencia, encabezada por Pete Crow-Armstrong, Dansby Swanson, Ian Happ, Nico Hoerner, Michael Busch y Seiya Suzuki. La incorporación de Bregman —dos veces campeón de la Serie Mundial— con un contrato de 175 millones de dólares por cinco años debería hacerlos aún más temibles.

Bregman, de 31 años, bateó para .273 con 18 jonrones y 61 carreras impulsadas en 114 juegos la temporada pasada.

Los Cubs también cuentan aún con Matt Shaw, quien tuvo una buena temporada de novato en la tercera base y ahora asumiría un papel de “súperutility”, debido a la llegada de Bregman. Shaw jugó buena defensa en la antesala y bateó .226 con 13 jonrones y 44 carreras impulsadas, superando un inicio lento con el bate y mostrando una mejora considerable durante la segunda mitad de la temporada.

Shaw, de 24 años, ha pasado la mayor parte de su carrera en la tercera o la segunda base, pero también ha incursionado en los jardines. Counsell dijo que Shaw trabajará más como guardabosques esta primavera, mientras intentan hacerlo lo más versátil posible.

“Matt tiene un desafío divertido por delante”, expresó Counsell. “Así lo veo yo y creo que así lo ve él”.

La rotación abridora de Chicago también podría ser una fortaleza. El dominicano Edward Cabrera —recién llegado en un canje con los Marlins— se unirá a Matthew Boyd, Shota Imanaga, Jameson Taillon y Cade Horton. Cabrera terminó con una foja de 8-7 y una efectividad de 3,53 en un máximo de su carrera de 26 aperturas y 137 entradas y dos tercios el año pasado.

Horton, de 24 años, afronta su segunda temporada tras un fantástico año de novato. El derecho tuvo marca de 11-4 con efectividad de 2,67, aunque se perdió la postemporada por una lesión de costilla.

El bullpen de los Cubs —como ocurre con casi todos los equipos de las Grandes Ligas— es un trabajo en progreso. Counsell sí dio una leve sorpresa el miércoles al confirmar que el venezolano Daniel Palencia sería el cerrador del equipo si la temporada comenzara hoy.

Palencia fue muy bueno la temporada pasada, con efectividad de 2,91 y 22 salvamentos, y Counsell visualiza un rol similar en 2026, aunque también indicó que el equipo debe mantenerse flexible.