Guadalajara, México. Los Leones del Escogido se sobrepusieron a una noche explosiva de los Federales de Chiriquí para imponerse por 16-15, con lo que el equipo dominicano aseguró su pasaje a las semifinales de la Serie del Caribe.

República Dominicana se instaló en la fase siguiente tras ganar sus primeros tres duelos del certamen.

Su triunfo dejó a Puerto Rico, que no jugó ayer, ante la necesidad de una victoria hoy sobre Panamá para reclamar el último boleto a la fase semifinal del torneo de forma directa. Un revés forzaría la definición por criterios de desempate que incluyen carreras anotadas y carreras permitidas, en entre otros.

PUBLICIDAD

3 DE 3 PARA DOMINICANA ✅ pic.twitter.com/64J99WpGpG — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 5, 2026

Más tarde, también los Charros de Jalisco se ubicaron en la fase semifinal.

Franchy Cordero bateó de 4-2, con un cuadrangular y cuatro carreras producidas, mientras que Marco Hernández conectó de 5-4 con tres dobles, tres anotadas y cuatro empujadas, para encabezar la poderosa ofensiva dominicana.

Gustavo Núñez terminó de 4-2 con dos impulsadas y Erick González se fue de 6-2, también con dos remolcadas, para contribuir al ataque de los Leones.

“A uno no le gusta entrar a los récords de esa manera, pero lo positivo es que sacamos la victoria. Se necesitó de todos los jugadores, fue un gran trabajo en equipo y estoy contento porque ganamos”, dijo el mánager dominicano Ramón Santiago, tras el encuentro que combinó 31 carreras y estableció una marca en la Serie del Caribe para un juego de nueve entradas.

Leonardo Heiras, de México Rojo, festeja con Mateo Gil tras anotar ante México Verde en un duelo de la Serie del Caribe, el miércoles 4 de febrero de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Fernando Llano) ( Fernando Llano )

“Necesitamos descansar a algunos lanzadores que han trabajado mucho y aún tenemos un juego más. Para nosotros todos los juegos son importantes por el formato. Aun clasificados, vamos a salir a ganar el último partido porque es importante terminar en el primer lugar”,

Por el equipo panameño, que ha perdido sus tres compromisos en el torneo, Christian Bethancourt bateó de 5-3, con un doble, un triple y cuatro carreras producidas, mientras que Jhonny Santos se fue de 5-2, con un doble, tres anotadas y un jonrón solitario.

“Fue un gran juego. Lamentablemente no salimos con la victoria, pero estoy orgulloso de los muchachos, que se entregaron y pelearon hasta el final”, comentó el mánager panameño José Mayorga. “Sabemos la situación en la que estamos, nos queda un juego y hay que fajarnos y buscar el resultado que hemos intentado desde el primer día”.

PUBLICIDAD

México Rojo y Verde también se meten a semifinales

Los Charros de Jalisco, monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico, derrotaron 4-2 a los Tomateros de Culiacán, subcampeones del circuito y con el resultado ambos equipos aseguraron su lugar en las semifinales.

México Rojo mejoró su marca a 3-1 y garantizó su pase a la siguiente ronda, mientras que México Verde quedó con registro de 1-2, pero avanzó a semifinales aun perdiendo en la última jornada ante los Leones del Escogido, gracias a la combinación de resultados.

“Tenemos que ganar dos juegos más, y el segundo nos da la oportunidad de coronarnos. Nuestra meta es ganar el campeonato y levantar el trofeo el sábado, sea contra quien sea”, dijo el mánager de México Rojo, Benjamín Gil. “No estoy prometiendo ni haciendo pronósticos, pero tengo mucha confianza en mis jugadores”.

Puerto Rico necesita ganar

En la última jornada, si Puerto Rico derrota a Panamá, los Federales de Chiriquí quedarían eliminados con marca de 0-4 y México Verde avanzaría. En caso de una victoria panameña sobre los Cangrejeros de Santurce, los mexicanos también clasificarían por tener ventaja en el criterio de desempate sobre Puerto Rico.

“Tenemos que pensar que ya estamos en semifinales. Si ganamos mañana a Dominicana, nos colocamos un poco mejor; si perdemos, jugaríamos contra el número uno”, señaló el mánager de los Tomateros, Lorenzo Bundy. “Yo quiero ganar todos los juegos y mañana también saldremos a ganar”.

En el encuentro, Rodolfo Amador adelantó a México Verde con un elevado de sacrificio en la primera entrada, pero los Charros respondieron con un sencillo productor de Mateo Gil y un jonrón solitario de Reynaldo Rodríguez para darle la vuelta a la pizarra.

Amador volvió a empatar el juego para los Tomateros con un doble productor en el tercer inning, pero en la quinta entrada un lanzamiento descontrolado de Braulio Torres-Pérez permitió anotar a Julián Ornelas la carrera de la ventaja. En la séptima, Michael Wielansky conectó un sencillo productor para sellar el 4-2 definitivo.