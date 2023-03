Miami. Debido a que la baja del Edwin ‘Sugar’ Díaz fue por lesión, el Equipo de Puerto Rico tiene derecho a llenar ese espacio con un jugador fuera de sus cuatro reservas y está en esa gestión, dijo el gerente general de Puerto Rico.

El anuncio de quién será el jugador ocurrirá hoy jueves, agregó el directivo, Joey Solá.

“Ya yo tengo el nombre y no necesariamente es de las reservas. No he tenido comunicación con él. Hablé con su agente. Hablé con la organización”, dijo Solá. “Es un pelotero afiliado a MLB y ya está debidamente autorizado”.

Puerto Rico tiene una reserva de cuatro lanzadores, dos de los cuales están con el equipo en Miami. Esos son Jonathan Bermúdez y José Espada. Los otros dos están con sus organizaciones de Grandes Ligas. Esos son Alex Claudio, quien vio acción en el Clásico 2017, y Luis Quiñones.

El jugador que entre será el número 30 en el roster de Puerto Rico.